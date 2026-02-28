После чего Маск решил отключить России спутниковую связь Starlink: медиа выяснили детали

Решение советника американского президента, миллиардера Илона Маска по отключению спутниковой связи Starlink российским военным агрессорам было принято непосредственно владельцем SpaseX и стало неожиданностью для всех. Даже в ближайшем окружении Илона Маска не знают, что именно побудило миллиардера "занять сторону Украины".

Но известно, когда именно Маск принял решение, пишет Саймон Шустер в The Atlantic. Это произошло в конце января, когда российский беспилотник обошел украинские системы ПВО и приблизился к правительственному кварталу в Киеве.

Очередной удар по столице

Беспилотник летел так низко, что люди в здании Кабинета министров Украины видели его из окон седьмого этажа, когда БПЛА "пролетал рядом".

Дрон врезался в соседнее здание, и не нанес значительного ущерба, даже пострадавших не было, цитирует Саймон Шустер неназванного украинского чиновника.

Так или иначе, но именно после этого инцидента украинские власти обратились непосредственно к Илону Маску.

Роль Федорова

Новоназначенный министр обороны Украины Михаил Федоров ранее возглавлял Минцифры. Именно Федоров предоставил Маску доказательства использования Starlink российскими захватчиками для управления беспилотниками дальнего действия.

И именно люди Федорова "во время ряда переговоров с Маском и его командой" предложили детальный план блокировки доступа российским военным к Starlink.

То есть "белый список" пользователей, созданный в SpaceX, был идеей украинских специалистов.

Политическое решение

Сотрудники SpaceX до сих пор не знают, "что именно мотивировало Маска стать на сторону Украины", но "это определенно было его собственное политическое решение", считает Саймон Шустер.

"Без ограничений. Снимите перчатки; делайте со Starlink что угодно, чтобы помочь Украине", – цитирует журналист слова Маска в адрес подчиненных миллиардера.

Результаты решения

"Starlink – наша ахиллесова пята. К сожалению, мы не получим надлежащей замены этой системе в ближайшее время. Я даже не могу представить себе в принципе, чем мы можем изменить творение Маска", – отдельно цитирует Саймон Шустер российских пропагандистов.

Журналист напоминает, как после введения "белого списка" украинские кибервоины создали фальшивую систему регистрации Starlink и предложили российским солдатам пользоваться ею за определенную плату. Однако операция была нацелена не на обогащение, и плата требовалась только для правдоподобия. А целью была – и цель была достигнута – заставить российских операторов беспилотников выдать местонахождение своих терминалов Starlink.

Это позволило украинской артиллерии и беспилотникам атаковать их. За неделю работы украинские защитники получили данные о "2420 вражеских Starlink и точные позиции врага". И, конечно, ударили по ним.

Контрнаступление

Как сообщал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский в одном из последних интервью рассказал, что за первые три недели февраля воины Украины вернули контроль над более 300 квадратными километрами украинских земель.

А уже через несколько дней командующий ВСУ, генерал Александр Сырский доложил об освобождении уже более 400 квадратных километров. Это – также результат того, что "Маск неожиданно занял сторону Украины и заблокировал связь россиянам", считает Саймон Шустер.

