Делегации США и Ирана провели переговоры в Омане: о чем договорились

В Мускате, Оман, 12 апреля прошел первый раунд переговоров Ирана и Соединенных Штатов касаемо иранской ядерной программы. Спецпредставитель США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф и министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи договорились снова собраться на новый раунд переговоров на следующей неделе, заявили иранские чиновники.

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В США пока официально никак не прокомментировали переговоры с Ираном. МИД Ирана сообщил, что первый раунд переговоров прошел в "конструктивной атмосфере и на основе взаимного уважения", отмечает иранский государственный вещатель.

Переговоры велись через министра иностранных дел Омана Бадра бин Хамада Аль-Бусаиди. Стороны "обменялись точками зрения своих правительств по иранской ядерной программе и снятию санкций" с Ирана.

"По окончании более двух с половиной часов косвенных переговоров главы иранской и американской делегаций говорили несколько минут в присутствии министра иностранных дел Омана", – сообщил Арагчи.

Он подчеркнул, что эти переговоры – первые между Ираном и администрацией Трампа, включая его первый срок в 2017–2021 годах.

В свою очередь представитель Министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багаи рассказал, что в Омане каждая делегация имеет свою отдельную комнату и обменивается письменными сообщениями через министра иностранных дел Омана.

В иранской версии событий переговорам предшествовало предложение американского президента Трампа, который "написал лидеру исламской революции аятолле Сайеду Али Хаменеи с просьбой начать переговоры". Иран заявил, что "дает дипломатии настоящий шанс, если американская сторона продемонстрирует решительность и добрую волю".

В начале этой недели Виткофф заявлял, что текущая позиция администрации Трампа состоит в том, что "Иран должен свернуть свою ядерную программу". Если Иран откажется от прекращения своей ядерной программы, американец отметил, что вынесет вопрос о снятии санкций на рассмотрение президента Трампа "для принятия решения о дальнейших действиях".

В противном случае, как ранее угрожала администрация президента США, не исключается проведение военных операций.

Как сообщал OBOZ.UA, еще в марте 2025 года Трамп заявил, что Ирану придется заключить соглашение с Соединенными Штатами, иначе очень скоро с ним "что-нибудь случится".

В свою очередь иранский верховный лидер Али Хаменеи ответил, что не собирается договариваться с запугивающими его правительствами. По его словам, они настаивают на переговорах "не для решения проблем", а только потому, что хотят "доминировать".

В начале апреля Иран привел свою армию в боевую готовность. Власти страны отметили, что это решение было принято из-за угрозы США, и силы Ирана "готовы к любому развитию событий".

Как отметили в США, Иран может "перестать существовать" уже к сентябрю 2025 года, если не согласится на соглашение о неядерном статусе, предложенное президентом Соединенных Штатов.

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