Португалия временно закрывает посольство в Иране и вывозит своих граждан

Правительство Португалии на фоне массовых демонстраций против режима в Иране, массовых убийств граждан и "в целом тревожной риторики" решило временно закрыть свое посольство в Тегеране. С португальцами в этой "исламской республике" дипломаты уже связались, сейчас идет процесс эвакуации людей.

Об этом говорится в соответствующем обращении министерства иностранных дел Португалии. Отдельно португальское правительство посоветовало гражданам "воздержаться от любых поездок в Иран".

Что говорят дипломаты

В релизе МИД Португалии говорится, что соответствующее решение "временно закрыть посольство Португалии в Иране" было принято еще 14 января, хотя обнародовали его только сейчас.

"Со всеми гражданами Португалии в этой стране связались, а восемь граждан уже покинули территорию Ирана", – отмечают в МИД страны и добавляют, что "некоторые граждане" находятся в процессе выезда "без предоставления дополнительных подробностей по соображениям безопасности".

Отдельно в МИД Португалии признали, что 10 граждан, "семеро из которых имеют двойное португальское и иранское гражданство, решили остаться в стране".

В свою очередь португальское правительство обратилось ко всем гражданам страны с советом "воздержаться от любых поездок в Иран". Совет предоставлен, учитывая "контекст напряженности и ситуацию скрытого вооруженного конфликта в регионе, что приводит к значительным рискам для безопасности".

Что предшествовало

Во второй половине дня 14 января появилась информация, что США могут ударить по Ирану военной силой в ответ на жестокое подавление протестов и убийства активистов. Причем по одной из версий, эти удары могут произойти в течение ближайших 24 часов.

Однако позже стало известно, что в ближайшее время Соединенные Штаты не начнут атаковать Иран. Администрация американского президента Дональда Трампа якобы получила информацию, что в Иране "убийства и казни прекращаются", поэтому США пока намерены лишь "внимательно следить" за событиями в этой стране.

Как сообщал OBOZ.UA, протесты в Иране вспыхнули 28 декабря 2025 года. Со временем их масштабность возросла, и режим приказал подавить демонстрации. Начались столкновения с "правоохранительными" органами, стало известно об убийствах протестующих и так называемой "охоте на ведьм".

Сейчас точное количество убитых неизвестно: американская правозащитная группа HRANA по состоянию на 14 января подтвердила смерть 2403 протестующих и 147 человек, связанных с правительством, а также 18 137 арестов.

13 января Дональд Трамп призвал иранцев продолжать активные действия против властей, обещая, что "помощь уже в пути". За день до этого он ввел пошлины в размере 25% на все коммерческие операции с Америкой для стран, которые сотрудничают с Ираном.

