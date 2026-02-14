'У нас не должно быть политических перепадов': глава МИД Китая сделал заявление о войне в Украине, но есть 'нюанс'

Китай отметил стабильность и последовательность своей внешней политики. Страна придерживается задекларированных принципов и реализует их на практике. Речь идет, в частности, об уважении суверенитета и учета законных интересов безопасности всех сторон.

Об этом министр иностранных дел Китая Ван И заявил во время Мюнхенской конференции по безопасности. При обсуждении Вольфганг Ишингер напомнил главе китайской дипломатии его заявление трехлетней давности о приверженности Китая принципам территориальной целостности и суверенитета государств и поинтересовался, может ли он повторить эту позицию по Украине.

Ван И ответил, что Китай, как великая держава, обязан обеспечивать последовательность своей политики. По его словам, в рамках внешнеполитического курса, Пекин "имеет в виду то, что говорит, и делает то, что говорит".

"У нас не должно быть всех этих политических перепадов. Мы имеем в виду то, что говорим, и мы делаем то, что говорим, в ходе реализации нашего внешнеполитического курса", – заявил он.

В контексте российско-украинской войны он отметил, что необходимо придерживаться двух аспектов: уважения к суверенитету и территориальной целостности, а также учитывать законные интересы безопасности всех сторон. Китайский дипломат подчеркнул, что именно такого подхода его страна будет придерживаться и в дальнейшем.

"Два аспекта, которые необходимо учитывать: во-первых, суверенитет и территориальная целостность должны быть соблюдены, и во-вторых, все законные соображения безопасности всех сторон должны быть соблюдены. Это то, что мы говорим, и мы будем продолжать иметь в виду то, что говорим, и делать то, что говорим", – заявил он.

Отдельно Ван И подчеркнул, что урегулирование конфликта должно происходить путем диалога и консультаций. Он заявил, что Китай не является стороной, непосредственно вовлеченной в войну, и не имеет "последнего слова", однако выступает за мирные переговоры и прекращение войны.

Напомним, посол США при НАТО Мэтью Уитакер заявил, что Китай оказывает решающую поддержку российской агрессии против Украины и способен остановить войну одним телефонным звонком к диктатору Владимиру Путину. Вместе с тем Пекин также может прекратить поставки товаров двойного назначения и закупку российских энергоносителей.

Также OBOZ.UA сообщал, глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов рассказал, что Китай воспользовался санкциями против России, чтобы получать сверхприбыли. Однако Пекин так и не передал Москве ни одной единицы оружия.

