Британия расширяет санкционное давление на Китай за сотрудничество с Россией: какие последствия для экспорта нефти

На днях западная пресса написала о том, что Великобритания и Канада подтвердили свои намерения присоединиться к репарационному займу ЕС, который планируют предоставить Украине.

Объем репарационного кредита, таким образом, возрастает со 140 млрд долларов еще на 50 млрд, что примерно равно сумме российских активов, заблокированных именно в Великобритании и Канаде. Кроме того, участие в этом кредите таких стран G7, как Британия и Канада, может побудить и других членов, в частности Японию, рассмотреть возможность присоединения к данной инициативе.

Уже сообщается о том, что Япония планирует передать Украине первые средства, полученные из доходов от замороженных российских активов, в начале 2026 года. В 2025-м Украина и Японское агентство международного сотрудничества (JICA) подписали кредитный договор, который предусматривает предоставление Украине займа размером 471,9 млрд японских иен (более 3 млрд долларов США).

Лондон активизирует санкции против российского энергетического сектора

Но еще большего внимания заслуживают действия Великобритании по введению новых санкций против РФ и третьих стран, которые активно сотрудничают с российскими подсанкционными компаниями. В частности, ограничения вводятся против 44 танкеров теневого флота, против российских энергетических гигантов "Роснефть" и "Лукойл", а также против более четырех десятков компаний, связанных с энергетикой.

Стоит отметить, что влияние Британии на эффект данных санкций значительно меньше, чем от ограничений США. Но обход британских санкций также потребует много затрат, времени и ресурсов. Кроме того, под британские ограничения попали и семь СПГ-танкеров, которые перевозят сжиженный природный газ, и китайский терминал Beihai LNG.

Индия также попала под санкционное давление Британии

Великобритания начала активнее давить на таких серьезных партнеров России, как Индия и Китай. В частности, к этому можно отнести введение британских санкций против индийской компании Nayarа Energy, активы которой наполовину принадлежат "Роснефти".

Кроме того, эти санкции затрагивают именно индийские интересы и создают дополнительное давление на правительство Моди – как в рамках ограничений ЕС, которые вступят в силу в начале 2026 года, так и из-за риторики президента США Дональда Трампа, который настаивает на введении пошлин на покупку российской нефти. Особую остроту санкции со стороны Лондона приобретают с учетом давних британо-индийских исторических отношений.

Новые санкции имеют влияние на китайскую логистику российских энергоносителей

Также необходимо акцентировать внимание на том, что сейчас Британия тестирует новый формат ограничений против Китая. Вспомним, что вторичные санкции против китайских компаний внедрялись и ранее, но они преимущественно были связаны с т.н. малыми компаниями, особенно в сфере энергетического сектора. Следовательно, подавляющее большинство вторичных санкций США и Европейского Союза были сосредоточены на небольших частных или полугосударственных нефте- и газотрейдерах, судовладельцах, логистических операторах, которые основывались как "дочерние компании" на короткий срок.

Однако новый пакет британских санкций открывает новый этап давления на Китай, поскольку под санкции попали четыре крупных нефтяных терминала КНР, которые принимали российскую нефть, а именно – Шаньдунский порт Цзинган, Шаньдунский порт Хайсин, Шаньдунская компания международного порта "Баоган", Бейхайская компания природного газа, а также дополнительно Шаньдунская нефтехимическая компания "Юлун".

Давление на Китай, как спонсора и идеолога войны РФ против Украины, может иметь больший эффект, чем давление на Россию

В западных СМИ санкциям не было уделено достаточного внимания, ведь, на первый взгляд, эти шаги кажутся не такими значительными. Но именно такие действия со стороны официального Лондона расширяют пространство для маневра в плане дальнейших возможностей усиления давления на Пекин – по крайней мере, со стороны Европы, если стратегия США в отношениях с КНР будет слишком осторожной.

Поэтому пример британского прямого давления на Китай должен заложить тренд для других стран Запада, которые стремятся заставить КНР отступить от поддержки российской агрессии против Украины. Фактически до настоящего времени большинство санкций накладывалось против России, минуя Китай – настоящего идеолога и спонсора вторжения в Украину.

Именно поэтому на четвертом году полномасштабной войны есть понимание того, что санкции против России не сработали должным образом, ведь Кремль не только продолжает войну против Украины, но и наращивает усилия, переводя экономику на военные рельсы. Следовательно, только активизация давления на таких партнеров РФ, как Китай, который является идеологом войны против Запада, и Индия, которая является беспринципным покупателем российских товаров и ресурсов, может дать положительный эффект в контексте скорейшего мирного урегулирования войны в Украине.