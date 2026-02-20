У украинцев в Польше осталось 2 недели: новое решение Навроцкого затронет каждого беженца

Президент Польши Кароль Навроцкий подписал закон о сворачивании специальных правил для украинских беженцев. Это означает, что, начиная с 5 марта, на украинцев будет распространяться общая система временной защиты для всех иностранцев, независимо от гражданства.

Как сообщает PAP, решение президента назвали концом "этапа безусловных привилегий" для украинских граждан. В то же время беженцы смогут и в дальнейшем легально пребывать в Польше до 4 марта 2027 года.

Навроцкий отметил, что его страна и в дальнейшем поддерживает Украину в войне против РФ. В то же время, по его словам, новый закон должен упорядочить систему помощи и защитить государственные финансы.

Что изменится

Закон вступает в силу 5 марта. Он постепенно отменит специальную правовую систему, которая упростила правила проживания, работы, получения льгот и образования для беженцев из Украины и предусматривает следующие изменения:

отмена спецзакона 2022 года о пребывании граждан Украины, которые бегут от войны;

введение единой системы временной защиты для всех иностранцев;

интеграция статуса PESEL UKR в общий закон о защите иностранцев;

замена бумажных удостоверений на электронную карточку Diia (DIIA) и подтверждение через польское приложение mObywatel;

ограничение социальных выплат и помощи по проживанию – их будут предоставлять преимущественно уязвимым категориям;

свободный доступ к медицинской помощи будут предоставлять только несовершеннолетним, трудоустроенным, жертвам пыток и изнасилований и другим уязвимым лицам.

Что делать украинцам дальше

Чтобы продолжать легальное пребывание в Польше, украинцы могут перейти на временное или постоянное пребывание или оставаться под временной защитой. На беженцев, которые уже имеют номер PESEL со статусом UKR, после 4 марта 2026 года автоматически распространят действие новой системы, но остальным, чтобы сохранить статус, надо будет:

подать заявление на PESEL UKR в течение 30 дней после въезда в Польшу;

лицам, которые получили PESEL только по декларации, – подтвердить личность в гмине до 31 августа 2026 года.

Также OBOZ.UA сообщал, что украинцев в Польше хотят заставить соблюдать общие правила относительно технического осмотра транспортных средств. За нарушение автомобилистов могут ждать штрафы до 5000 злотых, изъятие водительского удостоверения и эвакуация авто.

