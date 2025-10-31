Польские истребители третий раз за неделю перехватили самолет-разведчик над Балтикой: военные раскрыли детали

Польские истребители МиГ-29 снова поднялись в воздух над Балтикой – на этот раз утром 31 октября. Они перехватили российский самолет-разведчик Ил-20, который совершал полет без плана маршрута и с выключенным транспондером. Это уже третий подобный случай в течение недели.

Польское оперативное командование Вооруженных сил сообщило об инциденте в соцсети X (бывший Twitter). В заявлении указано, что действия российского экипажа представляли потенциальную угрозу для гражданского воздушного движения в регионе.

"Польские пилоты перехватили и идентифицировали неизвестный самолет, который сопровождали в соответствии с процедурами НАТО", – говорится в сообщении.

Активность РФ над Балтикой

По данным военных, самолет РФ не нарушил воздушное пространство Польши, но действовал провокационно. Подобные инциденты случаются все чаще, что свидетельствует о повышенной активности российской авиации вблизи границ Альянса. Польша остается в полной боевой готовности и взаимодействует с партнерами по НАТО, чтобы обеспечить безопасность воздушного пространства.

В командовании также поблагодарили пилотов за профессионализм и четкое выполнение задания. "Это еще раз доказывает высокий уровень подготовки и решимость в защите безопасности Республики Польша", – отметили в ведомстве.

Оперативная готовность НАТО

Инцидент над Балтийским морем стал третьим за неделю, когда российские самолеты-разведчики приближались к воздушному пространству стран НАТО. Альянс регулярно проводит патрулирование в этом регионе, а дежурные экипажи польских МиГ-29, расположенные на базе Мальборк, реагируют на любые подозрительные действия в небе.

Ранее подобные перехваты осуществлялись также самолетами ВВС Германии и Великобритании, которые дежурят в составе миссии Baltic Air Policing.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что три истребителя России МиГ-31 утром в пятницу, 19 сентября, нарушили воздушное пространство Эстонии и приблизились к столице Таллинна. На перехват был поднят F-35 Италии. В МИД Эстонии заявили, что вызвали временного поверенного в делах России.

