Польские истребители перехватили российский военный самолет над Балтийским морем: он проводил разведку

Польские истребители перехватили российский разведывательный самолет Ил-20 над Балтийским морем после того, как он приблизился к воздушному пространству Польши. По данным Варшавы, воздушное судно не нарушило государственную границу, однако совершало полет в международном воздушном пространстве без плана полета и с выключенным транспондером.

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Об этом пишет Polskie Radio. Издание ссылается на заявление министра национальной обороны Польши Владислава Косиняк-Камиша.

Российский самолет совершал полет с выключенным транспондером

Инцидент произошел до полудня примерно в 60 километрах от города Леба над Балтийским морем.

По словам Косиняк-Камиша, речь шла о российском самолете радиоэлектронной разведки Ил-20, который выполнял полет в международном воздушном пространстве.

Министр подчеркнул, что воздушное пространство Польши российский самолет не нарушал. Однако он летел без плана полета и с выключенным транспондером.

"Самолет летел в международном воздушном пространстве без плана полета и с выключенным транспондером", – сообщил Косиняк-Камыш.

На перехват поднялись польские истребители

Для перехвата российского самолета в воздух поднялись два польских истребителя, находившиеся на дежурстве.

По словам главы Минобороны Польши, такие действия являются стандартной процедурой реагирования на потенциальные угрозы вблизи воздушного пространства страны.

Косиняк-Камыш добавил, что Вооруженные силы Польши постоянно контролируют ситуацию в регионе и готовы оперативно реагировать на любые инциденты, связанные с активностью российской военной авиации вблизи польских границ.

Напомним, еще один случай перехвата Польшей российского самолета над Балтийским морем произошел 31 июля, и также "до полудня".

Два дежурных польских F-16 перехватили российский Ил-20 в 40 километрах к северу от Колобжега. Самолет страны-агрессора также совершал полет в международном воздушном пространстве с выключенным транспондером и без плана полета.

В тот раз Косиняк-Камыш также утверждал, что нарушения воздушного пространства Польши не произошло. Польские истребители некоторое время сопровождали российского шпиона, пока тот находился в международном воздушном пространстве.

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30 июля в Люблинском воеводстве упала и взорвалась российская крылатая ракета Х-101. Поляки сравнили мощность взрыва с землетрясением

Дональд Туск по этому поводу заявил: нет оснований полагать, что российская ракета, упавшая в Люблинском воеводстве, была умышленно направлена на Польшу.

Хотя польские военные "имели разрешение на уничтожение цели", подняли в воздух технику и в целом действовали "очень быстро и эффективно", российская ракета не была уничтожена, поскольку "непосредственной угрозы не было, так как ракета не попала в цель и не взорвалась", пояснил Туск.

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