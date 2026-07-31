Воюет буквально с колес: в Польше указали на признаки истощения ракетных запасов России

В Польше продолжают исследовать обломки российской крылатой ракеты Х-101, которая 30 июля упала на территорию Люблинского воеводства. В настоящее время этим занимаются специалисты Военной жандармерии. Анализ фрагментов позволяет получить все больше информации о происхождении и времени производства ракеты, сообщил 31 июля министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.

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В частности, уже известно, что ракета была собрана россиянами в этом году, отметил польский чиновник. Из этого он сделал вывод: это признак истощения ракетных запасов России.

Что сказал Косиняк-Камыш

"Благодаря работе экспертов Военной жандармерии мы уже знаем больше о ракете Х-101, фрагменты которой с вчерашнего дня интенсивно исследуют наши специалисты. Ракета была собрана на заводе недалеко от Москвы во втором квартале этого года", – отметил польский министр обороны.

Тот факт, что Россия использует вооружение буквально с колес, означает истощение запасов российского оружия, считает Косиняк-Камыш.

"Россия использует для обстрела Украины ракеты, которые производятся в настоящее время. Это подтверждает информацию о том, что российские запасы боеприпасов уже исчерпаны. Тем более наша помощь Украине приближает эту войну к концу – а победа Украины чрезвычайно важна для нашей безопасности", – сказал он.

Перехват российского самолета

Отдельно Косиняк-Камыш рассказал о "еще одном успешном перехвате российского самолета над Балтийским морем". Это, по его словам, произошло 31 июля, "до полудня".

"Пара наших дежурных F-16, в 40 километрах к северу от Колобжега, перехватила российский разведывательный самолет Ил-20. Российский самолет выполнял полет в международном воздушном пространстве с выключенным транспондером и без плана полета", – рассказал поляк.

Польский министр обороны утверждает, что нарушения воздушного пространства Польши не произошло. Польские истребители некоторое время сопровождали российского шпиона, пока тот находился в международном воздушном пространстве.

Что предшествовало

Как сообщал OBOZ.UA, 30 июля в Люблинском воеводстве упала и взорвалась российская крылатая ракета Х-101.

Дональд Туск по этому поводу заявил: нет оснований полагать, что российская ракета, упавшая в Люблинском воеводстве, была умышленно направлена на Польшу.

Хотя польские военные "имели разрешение на уничтожение цели", подняли в воздух технику и в целом действовали "очень быстро и эффективно", российская ракета не была уничтожена, поскольку "непосредственной угрозы не было, так как ракета не попала в цель и не взорвалась", пояснил Туск.

По словам Косиняка-Камыша, все материалы, собранные польскими военными и следователями, свидетельствуют о том, что в Люблине действительно упала российская крылатая ракета Х-101.

"Зачем Россия это делает, зачем запускает ракеты и дроны? Она сознательно провоцирует. Стратегия безопасности Польши – это поддержка Украины и отдаление России от польской границы, а не ежедневное очернение украинцев в Польше", – подчеркнул он.

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