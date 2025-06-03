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Виктор Небоженко
Виктор Небоженко
директор Центра социологических исследований "Украинский барометр"

Блог | Польше придется учиться любить Путина

Польше придется учиться любить Путина

Новый президент Польши Навроцкий отрыто ненавидит Украину больше, чем Россию. Потому, что исторически сталинская Россия расстреливала польскую военную элиту под Смоленском, а потом, через несколько десятилетий путинская Россия взорвала самолет с польской элитой тоже под Смоленском.

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Вот почему Навроцкому легче нападать в своих выступлениях на Украину, которая всегда уважала Польшу, чем путинскую Россию, которую он побаивается..

Президент Навроцкий, как и Трамп, будет осторожничать в оценках Путина и не церемонится в своих нападках на Украину. Первым, куда поедет Навроцкий с дружеским визитом будет Венгрия Орбана, у которого Навроцкому придется учиться вежливости и восторженности агрессивной политикой лидера России Путина и отвращению к Европе.

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