Новый президент Польши Навроцкий отрыто ненавидит Украину больше, чем Россию. Потому, что исторически сталинская Россия расстреливала польскую военную элиту под Смоленском, а потом, через несколько десятилетий путинская Россия взорвала самолет с польской элитой тоже под Смоленском.

Видео дня

Вот почему Навроцкому легче нападать в своих выступлениях на Украину, которая всегда уважала Польшу, чем путинскую Россию, которую он побаивается..

Президент Навроцкий, как и Трамп, будет осторожничать в оценках Путина и не церемонится в своих нападках на Украину. Первым, куда поедет Навроцкий с дружеским визитом будет Венгрия Орбана, у которого Навроцкому придется учиться вежливости и восторженности агрессивной политикой лидера России Путина и отвращению к Европе.