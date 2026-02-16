Польша выходит из конвенции о запрете противопехотных мин: что это значит

После полугода денонсации, 20 февраля Польша официально выходит из Оттавской конвенции, которая запрещает использование противопехотных мин. Это открывает возможность для массового производства и хранения противопехотных мин.

О таком решении сообщила заместитель председателя парламентской Комиссии национальной обороны Иоанна Клюзик-Ростковская. По ее словам, учитывая украинский опыт, такой шаг является важным для обороноспособности Польши.

Страна больше не будет ограничена положениями международного соглашения, которое запрещает использование, производство, накопление и передачу противопехотных мин. Выход из конвенции означает, что Польша сможет организовать их производство и формировать соответствующие запасы для оборонных нужд.

По словам Клюзик-Ростковской, украинский опыт убедил поляков в важности использования таких средств обороны. В начале вторжения украинские военные на границе применили почти три миллиона противопехотных мин. Благодаря этому удалось существенно замедлить продвижение оккупантов.

"Просто оказалось, что эти мины нужны. Было понятно, что в случае любого конфликта противопехотные мины все равно появились бы на польской территории. Вопрос лишь в том, были бы это российские мины, или также собственные", – отметила она.

В то же время депутат подчеркнула, что рано говорить о конкретных масштабах производства или локации хранения. Особое внимание, по ее словам, следует уделить качественной подготовке соответствующего персонала.

Заметим, что Польша не единственное государство, принявшее решение о выходе из Оттавской конвенции. В прошлом году аналогичное решение приняли Эстония, Латвия и Литва, а в начале 2026 года к ним присоединилась Финляндия.

Как сообщал OBOZ.UA, Польша рассматривает возможность усиления безопасности, в частности через развитие ядерного потенциала. Страна находится в условиях угрожающей ситуации безопасности на фоне напряженности в регионе.

Кроме этого, вооруженные силы Польши начнут создавать резерв высокой готовности. Такие подразделения будут состоять из резервистов, которые постоянно будут участвовать в учениях.

