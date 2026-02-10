В польской армии создадут резерв высокой готовности: что это и как будет функционировать

Вооруженные силы Польши начнут создавать резерв высокой готовности. Такие подразделения будут состояться из резервистов, которые постоянно участвовать в учениях.

Резерв высокой готовности численностью в 200 тысяч человек начнут разворачивать уже в текущем году. Об этом во время пресс-конференции в польском Генштабе заявил вице-премьер-министр, министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камиш.

Участие в резерве будет добровольным

По словам главы оборонного ведомства, участие в резерве высокой готовности будет добровольным и будет предусматривать систему поощрений, в том числе оплату за участие в учениях и доступ к специализированным курсам.

Также министр рассказал, что к такой службе смогут приобщаться как мужчины, так и женщины. Благодаря созданию этого компонента, в Польше быстро можно будет мобилизовать до 500 тысяч военных: 300 тысяч – профессиональная армия и войска территориальной обороны, 200 тысяч – резервисты разного типа.

Министр национальной обороны Польши отметил, что в пилотной программе подготовки резервистов в конце 2025 года приняли участие более 16 тысяч человек. Самой многочисленной возрастной группой стали участники 36-45 лет, при этом активность женщин была почти наравне с мужчинами.

Варшава наращивает число резервистов

В свою очередь замминистра обороны Цезарий Томчик сказал, в 2026 году планируется подготовить около 40 тысяч резервистов. В то же время, с учетом образовательных программ для молодежи общее количество лиц, охваченных оборонной подготовкой, может превысить 300 тысяч.

Начальник Генштаба Польши генерал Веслав Кукула уточнил, что, кроме резерва высокой готовности, будет создан резерв постоянной готовности. Обе категории резервистов будут закреплены за конкретными воинскими частями, а подготовка и проверка мобилизационной возможности будет проводиться на регулярной основе.

Напомним, польские военные готовят сценарии противодействия российской агрессии, в частности на случай, если Соединенные Штаты не придут на помощь. Украина, которая уже четвертый год обороняется от государства-агрессора РФ, является образцом для соседней страны.

Как писал OBOZ.UA, Украина и Польша сделали шаг к углублению оборонного сотрудничества, подписав меморандум о совместном производстве в оборонно-промышленном комплексе. Документ предусматривает взаимодействие предприятий двух стран в изготовлении вооружения.

