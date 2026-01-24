Блокадники в своих воспоминаниях рассказывали, что холод был не менее страшным испытанием, чем голод. Холодно было всегда. Согреться было невозможно месяцами. Температура в квартирах опускалась ниже нуля, вода замерзала, а стены покрывались инеем, вынуждая людей спать в одежде, укрываясь всем, что было в доме.

Из-за прекращения подачи электроэнергии и тепла квартиры превратились в ледяные склепы. Люди сжигали все, что могло гореть: мебель, книги, деревянные перекрытия. Чтобы хоть немного согреться. Всего лишь 3% ленинградцев погибло от бомбежек, остальные 97% - от голода и холода.

Помню как советские книжки про блокаду проклинали проклятых фашистов, прицельно бомбивших электростанции и водонапорные станции.

Женевские конвенции категорически запрещают умышленное нападение на гражданское население. Мирные жители, их дома, медицинские объекты и критическая инфраструктура не могут быть целями атак. Бомбежки электростанций являются тяжелейшим военным преступлением.

В Украине сейчас очень холодно. Тысячи домов вымерзают. А знаете, почему? Потому что российская армия ведет себя как фашисты. Говорят, что вы сейчас про Холодомор шутите, да? Над Голодомором вы в своих ресторанах уже насмеялись?

Никому больше не рассказывайте про ужасы блокады в прошлом потому, что вы поступаете точно так же в настоящем. Вы воюете с людьми, которые не хотят жить под фашистами. Вы притерпелись, а вот они не хотят жить с вами в одной стране. И я их прекрасно понимаю. Я тоже не хочу жить с вами в одной стране. Потому, что вы — фашисты.