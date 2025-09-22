'Надо дважды подумать': Туск назвал условия, при которых Польша будет сбивать российские самолеты

Польша, как член НАТО, готова реагировать на нарушение своего воздушного пространства российскими самолетами. Варшава без колебаний будет сбивать самолеты и другие объекты, если они явно пересекут польскую территорию и будут представлять угрозу.

Такое заявление в понедельник сделал премьер-министр Дональд Туск. Об этом сообщает Reuters.

"Мы примем решение сбивать летающие объекты, когда они нарушат нашу территорию и пролетят над Польшей – это вообще не обсуждается", – заявил Дональд Туск.

В то же время в ситуациях, которые менее очевидны, Польша будет действовать осторожнее. Например, на прошлой неделе два российских истребителя пролетели над буровой платформой Petrobaltic в Балтийском море, не нарушая польские территориальные воды.

Туск отметил, что в таких случаях нужно "дважды подумать", прежде чем предпринимать шаги, которые могут спровоцировать обострение конфликта.

Польский премьер также подчеркнул важность поддержки союзников: перед любыми действиями необходимо быть уверенным, что НАТО поддержит Варшаву в случае эскалации.

Эта позиция появилась на фоне последних инцидентов в регионе. Эстония сообщила о нарушении своего воздушного пространства тремя российскими истребителями, а ранее более 20 российских беспилотников вошли в воздушное пространство Польши.

В свою очередь, Россия отвергла обвинения, назвав их "ложными" и направленными на обострение напряженности.

Совет Безопасности ООН планирует обсудить последние нарушения в понедельник, а лидеры НАТО рассматривают, как реагировать на проверку готовности и решимости Альянса со стороны Москвы.

Напомним, в ночь на 10 сентября часть российских дронов во время массированной атаки на Украину зашла на территорию Польши. В Варшаве, Люблине и Жешуве закрывали аэропорты, а по целям работала авиация Польши и партнеров. В результате, над страной было сбито четыре дрона, а всего в воздушное пространство Польши вторглось 19 БПЛА.

Известно, что обломки БПЛА повредили жилой дом и авто в городе Вырыки-Воля Володавского повета Люблинского воеводства. Вторжение беспилотников Варшава признала актом агрессии, представляющим реальную угрозу безопасности.

Как писал OBOZ.UA, президент США Дональд Трамп отреагировал на ночной налет российских дронов на Польшу, опубликовав сообщение.

"Что там с Россией, которая нарушает воздушное пространство Польши дронами? Вот оно, началось!". Однако впоследствии он придумал новую версию появления российских БПЛА в Польше и заявил, что "это могла быть ошибка".

