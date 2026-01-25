Народный депутат от "Слуги народа" попал в смертельную аварию на Львовщине: все подробности. Фото
В селе Сокольники подо Львовом 25 января в ДТП попал народный депутат Украины Орест Саламаха. Он был за рулем квадроцикла и столкнулся с пассажирским автобусом. По предварительной информации, политика пытались реанимировать, но он погиб.
Факт аварии с участием парламентария подтвердил источник OBOZ.UA. По его информации, расследованием всех обстоятельств занимается ГБР.
Что известно о смертельной аварии
Депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич сообщил в Facebook, что инцидент произошел около 18:40 воскресенья в Сокольниках на дороге в направлении Малечкович.
Вероятно, водитель квадроцикла выехал на встречную полосу движения, по которой двигался автобус. Нардепа пытались реанимировать на месте происшествия, затем повезли в больницу, но старания медиков были тщетными. Зинкевич заявил, что Саламаха умер.
Нардеп Даниил Гетманцев, однопартиец Ореста Саламахи, также проинформировал о его гибели. "Еще одна ужасная смерть. Коллеги, депутата, патриота, порядочного, надежного человека", – написал он в Telegram.
Кто такой Орест Саламаха
Саламаха Орест Игоревич родом из Львова. 34-летний политик был народным депутатом Украины XIX созыва (с 29 августа 2019-го), членом Комитета ВР по вопросам бюджета, в котором возглавлял подкомитет по вопросам местных бюджетов и бюджетной поддержки регионального развития.
Дополняется...