'Портал в Малороссию': в сети нашли очаг 'русского мира' в центре Одессы. Фото

В центре Одессы, на Дерибасовской, продолжает работать музей восковых фигур "У бабы Ути", экспозиция которого вызвала громкое возмущение в соцсетях из-за большого количества фигур, связанных с российской имперской и советской идеологией. Речь идет, в частности, о фигурах Екатерины II, Александра Пушкина, Льва Толстого, Григория Котовского, а также современных российских артистов с публичной прокремлевской позицией.

О музее публично написала одесситка под ником live_in_the_space_of_dreams в Threads. Она обратила внимание, что в 2026 году, во время полномасштабной войны, когда Одесса регулярно подвергается российским обстрелам и, идентично с Киевом, "сидит" без света большую часть суток, экспозиции культурного учреждения фактически транслируют образы российской имперской и советской культуры для детей и туристов.

"Одесса. 2026 год. Полномасштабная война. Музей восковых фигур, где стоит Екатерина II, Пушкин, Пугачева, Толстой, Котовский и вся эта имперская хтонь. Мало того – там еще Заворотнюк (вероятно, речь об актрисе-пропагандистке Анастасии Заворотнюк. – Ред.), Боярский (путинист Михаил Боярский. – Ред.), Галустян (сторонник Кремля Михаил Галустян. – Ред.), Высоцкий (Владимир Высоцкий. – Ред.), персонажи с прокремлевской позицией, некоторые вообще в базе "Миротворец". И это показывают детям, туристам – в городе, который ежедневно живет под обстрелами. Это что за культурная политика? Это музей или витрина "русского мира"?" – возмутилась одесситка.

Впоследствии автор поста сообщила, что подала официальное обращение в Одесский городской совет, отметив, что в украинском городе не должно быть места для популяризации имперских символов.

Обсуждение в комментариях приобрело массовый характер. Пользователи отмечали, что музей работает годами и, вероятно, является прибыльным, несмотря на общественные изменения и войну.

"И оно же работало, и, вероятно, прибыльное, если не закрылось. А там же Украиной и не пахнет".

"А может тот воск на окопные свечи потопить?"

"Это же крутая идея, где взять воск на окопные свечи".

"Это очень устаревший, кринжевый музей. Не знаю, на чем он вообще держится, и как еще не закрылся!"

"Это ужас, которому точно не место в Одессе".

"Ужас! Какой-то портал в Малороссию".

Почему указанные фигуры – символы российской пропаганды

Александр Пушкин

Российский литератор является одним из ключевых маркеров идеологии "русского мира". Он открыто поддерживал российскую имперскую политику, воспевал военные преступления империи, в частности подавление восстаний в Польше, и искажал украинскую историю, в частности в поэме "Полтава", где образ гетмана Мазепы представлен в искаженном, пропагандистском ключе. Культ Пушкина был создан государством – сначала царским, впоследствии сталинским – как инструмент имперской культурной экспансии, а позже за его образ начали бороться и сами пророссийские одесситы.

Екатерина II

Российская императрица, которая в свое время окончательно ликвидировала украинскую государственность. При ее правлении была уничтожена Гетманщина, ликвидировано казацкое войско, введено крепостничество на украинских землях и развернута масштабная русификация. Именно она открыто заявляла о необходимости стереть даже память о гетманах и превратить Украину в обычную провинцию империи.

Лев Толстой

Несмотря на пацифистские взгляды и критику колониальных войн, Толстой был носителем идеи "духовного превосходства" русского народа и противопоставления "чистой русской морали" "испорченному Западу". Эти нарративы стали фундаментом современной российской идеологии исключительности, которая оправдывает агрессию против других народов, в частности Украины.

Григорий Котовский

Большевистский командир, уголовный преступник и участник оккупации Украины. Участвовал в красном терроре, подавлении украинских восстаний и массовых расстрелах пленных. Его культ был создан советской пропагандой как образ "народного героя", хотя фактически он был военным преступником и карателем.

Михаил Боярский

Российский актер, который публично поддержал аннексию Крыма в 2014 году и полномасштабное вторжение России в Украину в 2022 году. Подписывал коллективные обращения в поддержку политики Кремля и находится в санкционных списках Украины.

