Российские НПЗ в 2025 году получили из бюджета по топливному демпферу вдвое меньше средств чем в 2024 году.

Видео дня

Власти рф выплачивают демпфер как субсидию нефтяным компаниям, чтобы те сдерживали внутренние цены на топливо. Благодаря украинским ударам, в 2025 году поддерживать цены на топливо в рф ниже экспортных было проблематично.

Снижение выплат по демпферу сузило инвестиционные возможности российских нефтяных компаний. Часть НПЗ для того, чтобы обеспечить внутренний рынок топливом, отложила плановые ремонты на будущее, что повышает риски техногенных аварий.

О замораживании инвестиционных процессов в нефтегазовой отрасли рф свидетельствует и падение производства труб в рф в 2025 году почти на 20%. Выглядит так, что российские нефтяные компании решение проблем, которые накопились в 2025 году, перенесли на 2026 год.

Наиболее интересно будет, когда за месяц до начала посевной российские НПЗ снова начнут загораться как свечи, а для тех счастливчиков, которым не довелось познакомиться с украинскими БПЛА, наступит время идти на ремонт.

Впрочем, это дела будущего, а вот уже сейчас за первые 12 дней 2026 года в РФ возобновился рост цен на бензин, которые увеличились на 1,18%. Конечно, это происходило под давлением роста НДС.