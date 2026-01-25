Российский шоумен и публичный критик кремлевского режима Максим Галкин обратился к мировому сообществу с заявлением о гуманитарной ситуации в Украине на фоне массированных российских ударов по энергетической инфраструктуре. Он отметил, что наша страна фактически замерзает из-за паралича энергосистемы.

Видео дня

В обращении в Instagram Галкин напомнил, что после последних обстрелов особенно сложная ситуация сложилась в Киеве. Он подчеркнул, что не все осознают реальный масштаб катастрофы, которая разворачивается прямо сейчас.

"Украина замерзает. После последних российских обстрелов энергосистема парализована, особенно в Киеве, люди мерзнут в домах, тысячи домов без света и тепла. Не все до конца понимают масштаб техногенной и гуманитарной катастрофы", – написал Галкин.

Шоумен обратил внимание на реакцию мира на войну в Украине. По его словам, в реальности, где ненормальное стало привычным, международное сообщество все чаще игнорирует происходящую трагедию. Галкин отметил, что украинцам сейчас не до активности в соцсетях, поэтому он обращается прежде всего к тем, кто находится в тепле, с призывом подумать о людях, которые мерзнут.

Публикация Галкина вызвала волну агрессивных комментариев со стороны российских пользователей. В ответ на его обращение в российских Telegram-каналах появились пренебрежительные и оскорбительные высказывания, отрицание ударов по гражданской инфраструктуре, а также личные оскорбления и обвинения в его адрес. Часть комментаторов, в соответствии с кремлевской методичкой, пыталась переложить ответственность за войну и ее последствия на Украину.

Некоторые из реакций содержали откровенный язык ненависти, антисемитские оскорбления и оправдание российских обстрелов.

"Декоммунизация! Мы им помогаем, что не так?"

"Ничего... Дерьмо не тонет, а хохол не замерзнет".

"Россия не бьет по гражданской инфраструктуре".

"Борец за счастье фашистов".

"Что-то ты, Галкин, не сочувствуешь погибшим людям от террористов из Украины, которые бьют беспилотниками и ракетами по Белгородской, Брянской, Курской и другим российским областям, по мирным людям и врачам скорой помощи! Лицемер".

"Еврейский гражданин Галкин, после геноцида Газы должен заткнуться, падло".

На фоне этого обращения ситуация в Украине остается крайне сложной. С конца 2025 года Россия системно атакует украинскую энергосистему с целью вызвать масштабный энергетический коллапс в зимний период. В Киеве и ряде других городов сейчас значительное количество домов длительное время находится без электроснабжения и отопления. В некоторых домах температура в квартирах опускается до +3 градусов и ниже.

Ранее OBOZ.UA писал, что 95-летняя Лина Костенко оказалась в затруднительном положении из-за обстрелов России. Температура в ее квартире опустилась до критических показателей.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!