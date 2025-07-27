Политик из пророссийской партии Германии воевал на стороне Украины: теперь его ждет наказание

Молодой депутат Бундестага из "Альтернативы для Германии" (AfD) Тим Шрамм воевал добровольцем в Силах обороны Украины и критиковал "российских снобов" в рядах своей партии. Теперь ему грозят исключением, утверждая, что он "нанес серьезный ущерб партии своими боевыми действиями".

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Об этом сообщается на сайте газеты Die Welt. Ранее в интервью политик, который воевал против российских оккупантов, отмечал, что украинская борьба – это также и борьба ФРГ.

"В ходатайстве о его исключении, с которым ознакомился WELT, исполнительный совет Северного Рейна-Вестфалии обвиняет Шрамма в поведении, которое "нанесло огромный ущерб партии", – пишет издание.

Что известно о депутате из ФРГ, который воевал против РФ

Тиму Шрамму 22 года и он является заместителем главы окружного отделения пророссийской партии "Альтернатива для Германии" в Вуппертале (горд в земле Северный Рейн-Вестфалия). Это один из самых молодых политиков партии, который имеет обширные связи и прошел стажировку в Европейском парламенте. А недавно – добровольно присоединился к Силам обороны Украины, чтобы бороться против российской агрессии.

В интервью, которое вышло на портале NIUS.de в июне 2025 года, на вопрос, что побудило его поехать в Украину, Шрамм отметил: "может показаться абсурдным, но на самом деле это была AfD".

"Наша парламентская группа в Северном Рейне-Вестфалии всегда имела довольно трансатлантические взгляды. Еще в 2022 году, вскоре после начала войны, мы организовали гуманитарную помощь – три автобуса с медицинскими принадлежностями – прямо в зону боевых действий. Тогда никто не знал, падет ли Киев. Я поехал. Это был мой первый контакт с Украиной. После этого снова поехал туда один. В 2023 году мы втроем из Вупперталя поехали в Чернобыль на стареньком Golf III – это было автопутешествие. По дороге попали в аварию и случайно встретили отзывчивых украинцев, с которыми дружим до сих пор. Это переросло в настоящую связь. С тех пор мы часто ездим друг к другу – кататься на лыжах, отдыхать на пляже в Одессе. Мне там просто нравилось", – рассказал политик.

Депутат опроверг слухи в соцсетях о том, что он якобы украинец: "Нет, я немец". Также признался, что всегда хотел вступить в Бундесвер (вооруженные силы Федеративной Республики Германия. – Ред.), стать кадровым офицером и учиться. Его приняли, он прошел отбор, но потом был отказ – "якобы из-за оценки по математике".

Шрамм подозревает, что это было скорее из-за его членства в "Молодой альтернативе" (молодежное крыло AfD. – Ред.). Ему также отказали в добровольной военной службе. В итоге немец попытался вступить в Интернациональный легион в рядах Сил обороны Украины и вновь встретился с игнорированием – из-за его возраста, 19 лет на тот момент. В конце 2024-го он попробовал снова, на этот раз через знакомых.

"Один из них знал кого-то в территориальном центре комплектования и социальной поддержки. Так я оказался в территориальной обороне, Силах внутренней безопасности – части регулярной украинской армии. Я служил в восточно-украинском подразделении ТрО. Будучи немцем, я, естественно, был там в диковинку… Мы стреляли, в нас стреляли, летали на дронах и сами подвергались атакам дронов. Я не могу рассказать об этом подробнее из соображений безопасности", – рассказал депутат AfD.

Шрамм отметил, что его друзья сперва подумали, что он их разыгрывает. Но потом они с большим уважением отнеслись к такому решению. А в украинском подразделении его почитали и, как добровольцу, предоставили переводчика.

Что Шрамм думает о России и Украине

По его словам, в AfD сперва никто не знал о том, что он отправился воевать против российских оккупантов – отчасти из соображений безопасности. После депутат не был уверен, стоит ли обнародовать это, говоря: "Я не хотел выглядеть позером". А вскоре внутри партии разгорелась дискуссия: одни поддерживали, другие критиковали.

"Российский нарратив рушится. Я этому очень рад… Я восхищаюсь Америкой, но не освящаю ее. Меня в первую очередь волнует Европа. Я тоже был в России и могу с уверенностью сказать: любой, кто считает ее консервативной альтернативой, никогда там не был. Там во всех отношениях хуже, чем здесь. Россия перенаселена, экономически национализирована, пронизана пропагандой и авторитарна до мозга костей… Там происходит то же самое, в чем она обвиняет Европу, только умноженное на десять: пропаганда, исламизация, обмен населением. Россия – карикатура на то, с чем она якобы борется", – поделился мнением немецкий политик.

Он отметил, что война в Украине – "тоже наша война". Шрамм с уверенностью говорит, что Украина – это демократия, со всеми ее слабостями. По его мнению, если Россия победит, это дестабилизирует Европу.

"Тогда другие поймут: агрессивные войны оправданы. Украинская борьба – это, в некотором смысле, и борьба Германии. Оружие для Украины дешевле, чем немецкая кровь в Прибалтике", – подчеркнул депутат Бундестага и доброволец.

Что предшествовало

Альтернатива для Германии (немю Alternative für Deutschland, AfD) – националистическая и право-популистская политическая партия ФРГ. Ее основная идеология направлена против евроинтеграции и иммиграции иностранцев.

В мае 2025 года Агентство внутренней разведки Германии ультраправую партию "Альтернатива для Германии" признало экстремистской организацией, угрожающей демократии. На это негативно отреагировали некоторые американские политики. Однако в агентстве отметили, что это позволит лучше контролировать партию, которая заняла второе место на федеральных выборах в феврале.

Перед тем, как стать канцлером, Фридрих Мерц однозначно исключил коалицию AfD в случае его победы. Он подчеркнул, что считает, что это "будет предательством".

Как сообщал OBOZ.UA, Германия уже передала Украине более 60 зенитных самоходных артиллерийских установок Gepard и готовит к отправке еще одну IRIS-T – восьмую систему противовоздушной обороны. Берлин также выражает готовность к совместному производству ПВО с украинскими предприятиями.

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