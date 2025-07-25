Германия готовит к отправке Украине еще одну систему ПВО IRIS-T, – посол

Германия уже передала Украине более 60 зенитных самоходных артиллерийских установок Gepard и готовит к отправке еще одну, восьмую систему противовоздушной обороны IRIS-T. Берлин также выражает готовность к совместному производству ПВО с украинскими предприятиями.

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Об этом сообщил посол Украины в Германии Алексей Макеев во время встречи с украинскими СМИ в Киеве в четверг, 24 июля. По его словам, в Украину доставлены фактически все Gepard, которые могли передать партнеры.

"Нам поставили более 60 Gepard. То есть большинство гепардов, что можно было поймать в лесах всего мира – уже поймали, и они пасутся на украинских пастбищах", – сказал Макеев.

Gepard показал эффективность против "шахедов"

По словам Макеева, эта немецкая система отличилась высокой эффективностью в условиях боевых действий в Украине, особенно против "Шахедов".

В то же время дипломат указал, что российская тактика использования этих дронов эволюционировала, что затрудняет их уничтожение.

"Дальность и высота эффективного поражения Gepard – четыре километра, но ее может не хватать, потому что россияне тоже меняют свою тактику", – сказал он.

Посол также отметил эффективность зенитного артиллерийского комплекса Skynex производства Rheinmetall, который хорошо себя проявил на службе в Воздушных силах Вооруженных сил Украины.

Готовится совместное производство систем ПВО

По словам Макеева, Киев и в дальнейшем будет работать над получением таких систем.

"Уже есть первые идеи между представителями оборонной индустрии Украины и Германии, чтобы совместно строить дополнительные системы ПВО. То есть брать пушку от Rheinmetall, ставить ее на другое шасси, инкорпорировать также ракетные системы", – сказал посол.

Однако это перспектива ближайших месяцев, а не недель.

"Мы должны сейчас понимать, что у немцев нет потолка, сколько они могут закладывать для Украины, потому что это одна из частей договоренностей. Наш разговор с немецкой стороной сегодня идет в таком плане: "Покажите нам действенный контракт – и мы его профинансируем. Покажите нам то, что может быть поставлено – и мы найдем на это деньги", – рассказал дипломат.

Украина получит восьмой IRIS-T от Германии

Макеев добавил, что Германия продолжает поставлять Украине системы IRIS-T.

"Уже семь систем зашло, восьмая заходит", – рассказал посол.

Он добавил, что Германия серьезно взялась за лидерство в вопросе ПВО для Украины. Это приоритет номер один. Номер два – другое оружие: дроны дальнего действия, дроны-перехватчики и FPV – на все это должны заключаться контракты.

По словам Макеева, в этом году правительство Германии предлагает выделить из бюджета 8,3 млрд долларов на Украину. Это вдвое больше по сравнению с предложениями, которые закладывало предыдущее правительство в бюджет.

Что предшествовало

Как сообщал OBOZ.UA, 23 июля США объявили о решении передать два пакета военной помощи для Украины на 322 млн долларов. В них, в частности, вошли системы ПВО HAWK Phase III.

Согласно заключенному соглашению, ЕС будет оплачивать Соединенным Штатам 100% стоимости переданного оружия. После распределения большую часть поставок будут отправлять Украине.

24 июля президент Владимир Зеленский заявил, что Украина направила запрос партнерам о потребности в десяти ЗРК Patriot. Задача Киева – найти средства, которых хватит на привлечение всех этих комплексов ПВО.

Ранее президент США Дональд Трамп пообещал Украине "17 Patriot", за которые заплатят страны Европы. Однако впоследствии выяснилось, что поставка первой из них возможна не раньше весны 2026 года.

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