Государственный секретарь Соединенных Штатов Марко Рубио подверг критике решение немецкого Федерального ведомства по охране Конституции об отнесении на федеральном уровне партии "Альтернатива для Германии" к числу правоэкстремистских партий. Он призвал ФРГ "изменить курс".

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Заявление госсекретарь США сделал в сети Х (напомним, что сеть принадлежит Илону Маску, лично поддерживающему указанную немецкую партию). Там также ответило американцу министерство иностранных дел ФРГ.

"Германия только что предоставила своей разведывательной службе новые полномочия для слежки за оппозицией. Это не демократия, это замаскированная тирания. Действительно экстремистская не популярная партия "Альтернатива для Германии", которая заняла второе место на недавних выборах, а скорее смертельная иммиграционная политика истеблишмента относительно открытых границ, которой противостоит "Альтернатива для Германии", – отметил госсекретарь США.

В МИД Германии в ответ заявили, что "это демократия", и объяснили смысл этого термина.

"Это решение является результатом тщательного и независимого расследования для защиты нашей Конституции и верховенства права. Это демократия, потому что именно независимые суды имеют право окончательных решений. Мы учились на уроках своей истории, что праворадикальный экстремизм нужно останавливать", – ответили в МИД ФРГ.

Вместе с Рубио в защиту АдН в сети Х (правда, не в официальном аккаунте должностного лица, а в личном) выступил американский вице-президент Джей Ди Вэнс.

"Альтернатива для Германии – самая популярная партия в Германии и, безусловно, самая представительная для Восточной Германии. Теперь бюрократы пытаются ее уничтожить. Запад вместе разрушил Берлинскую стену. И она была отстроена – не Советами или Россиянами, а Немецким истеблишментом", – отметил он.

В свою очередь, Федеральное ведомство по охране Конституции ФРГ заявило, что подозрения в том, что партия АдН преследует цели, направленные против свободного демократического порядка, "подтвердились и во многом превратились в уверенность".

"Властвующее в партии понимание народа по этническому и родовому признаку несовместимо с базовым свободным демократическим порядком", – заявили в ведомстве.

Правда, в АдН это решение также назвали "ударом по германской демократии". Партия намерена обжаловать решение ведомства по охране Конституции.

Напомним, что будущий канцлер Фридрих Мерц однозначно исключил возможность коалиции с АдН в случае его победы. Он подчеркнул, что считает, что это "будет предательством".

Как сообщал OBOZ.UA, в конце апреля партия Мерца одобрила коалиционное соглашение. Этот документ будет определять политику следующего правительства, которое консерваторы хотят образовать с социал-демократами. Если СДПГ также согласится на коалицию, соглашение будет торжественно подписано 5 мая. А уже 6 мая лидер консерваторов Фридрих Мерц должен быть избран канцлером в Бундестаге.

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