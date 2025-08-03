Подводные гиганты Америки: какие субмарины входят в состав ВМС США

Президент США Дональд Трамп недавно объявил о размещении двух атомных подводных лодок "в соответствующих районах". Такой была его реакция на провокационные заявления со стороны заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева. Глава государства не озвучил детали и не уточнил, какие именно субмарины он имел в виду.

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Военно-морские силы США имеют на своем вооружении три типа подводных лодок, которые оснащены атомными двигателями. Только один из них может быть носителем ядерного оружия. Об этом рассказывает CNN.

Подводные лодки с баллистическими ракетами

ВМС США имеют 14 подводных лодок класса "Огайо" с баллистическими ракетами (SSBN), которые часто называют "бумерами". Они были разработаны специально для "малозаметной доставки ядерных боеголовок и точного сброса".

Каждый из них может нести 20 баллистических ракет "Трайдент" с несколькими ядерными боеголовками. "Трайденты" имеют дальность полета до 7400 километров, а это означает, что им не нужно будет приближаться к России, чтобы поразить ее – на самом деле они могли бы сделать это из Атлантического, Тихого, Индийского или Северного Ледовитого океанов.

Такие подводные лодки являются мощными средствами ядерного сдерживания, поскольку ожидается, что они выдержат первый удар противника. Их передвижения являются одной из самых тщательно охраняемых тайн ВМС.

Подводные лодки класса "Огайо" длиной 170 метров, водоизмещение в подводном состоянии составляет почти 19 тысяч тонн, а экипаж состоит из 159 человек. Они могут развивать скорость до 23 миль в час.

Подводные лодки с управляемыми ракетами

В 1990-х годах Пентагон решил, что ВМС не нуждаются в таком количестве подводных лодок класса "Огайо" для выполнения роли ядерного сдерживания, переоборудовав четыре из них в подводные лодки с управляемыми ракетами (SSGN).

Сохраняя те же общие характеристики, что и "бумеры", они несут крылатые ракеты "Томагавк" вместо баллистических ракет "Трайдент".

Каждая из этих подводных лодок может нести 154 "Томагавка" с фугасной боевой частью весом до 454 кг и дальностью полета около 1600 км.

По данным ВМС, они также могут перевозить войска, которые могут быть тайно развернуты из блокировочных камер в бывших трубах баллистических ракет.

Перемещения SSGN также строго засекречены, но в последние годы ВМС время от времени отмечали их присутствие вблизи военных горячих точек, чтобы послать сигнал о сдерживании.

Скоростные подводные лодки скоростные подводные лодки

Они составляют основную часть подводного флота ВМС США и предназначены для охоты и уничтожения вражеских подводных лодок и надводных кораблей с помощью торпед. Они также могут поражать наземные цели ракетами "Томагавк", хотя несут их в значительно меньшем количестве.

Эти многоцелевые атомные подводные лодки бывают трех видов: классов "Вирджиния", "Лос-Анджелес" и "Сивулф" ("Морской волк").

Класс "Вирджиния" является самым новым, с 23 введенными в эксплуатацию субмаринами по состоянию на 1 июля. Они имеют длину от 115 до 140 метров в зависимости от конфигурации, водоизмещение до 10 200 тонн и экипаж из 145 человек.

Класс "Лос-Анджелес" – старейший из быстроходных подводных лодок ВМС, 23 из которых до сих пор находятся в строю. Они имеют длину 110 метров, водоизмещение 6900 тонн и экипаж из 143 человек.

Класс "Сивулф" является самым маленьким во флоте США. Две подводные лодки, USS Seawolf и USS Connecticut – длиной 107 метров и водоизмещением 9100 тонн – больше соответствуют стандартным ударным катерам, неся торпеды и крылатые ракеты.

Третья подводная лодка класса "Сивулф", USS Jimmy Carter, является одним из самых специализированных судов ВМС, с корпусом на 30 метров длиннее, чем у двух других подводных лодок. "Эта секция корпуса предусматривает дополнительную полезную нагрузку для размещения передовых технологий, используемых для проведения секретных исследований и разработок, а также для улучшения боевых возможностей", – сообщают в ВМС.

Как сообщал OBOZ.UA, Дмитрий Медведев пригрозил Соединенным Штатам войной. Украинофоб выдал, что, устанавливая дедлайны на прекращение российско-украинской войны, Трамп "играет в ультиматум". Также Медведев намекнул на возможность ядерного удара по территории Соединенных Штатов.

Дональд Трамп предупредил, что Медведев ступает на очень опасную территорию, и посоветовал ему следить за словами. Он также заверил, что Соединенные Штаты "полностью готовы" к ядерной войне с Россией. Такая готовность необходима, когда речь заходит о ядерном оружии.

Впоследствии Трамп заявил о размещении двух атомных подводных лодок "в соответствующих районах" на случай возможной попытки ядерного удара страны-агрессора России по Соединенным Штатам. Президент США не уточнил, в каких именно районах будут или уже размещены боевые подводные лодки.

Американский лидер назвал этот шаг сдерживающим фактором в ответ на российские угрозы. Однако такие маневры являются крайне засекреченными, и пока остается непонятным, действительно ли какие-либо американские подводные лодки изменили позицию, говорится в материале The New York Times.

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