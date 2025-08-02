'Один из самых засекреченных маневров': в NYT объяснили нюанс с заявлением Трампа о перемещении атомных субмарин

В ответ на регулярные ядерные угрозы России президент США Дональд Трамп приказал переместить атомные субмарины, вероятно, поближе к РФ. Американский лидер назвал этот шаг сдерживающим фактором в ответ на российские угрозы.

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Однако такие маневры являются крайне засекреченными и пока остается неясно, действительно ли какие-либо американские подводные лодки изменили позицию. Об этом говорится в материале The New York Times.

Трамп поставил на место Медведева

Трамп объяснил, что отдал приказ двум атомным подводным лодкам переместиться в ответ на угрозы со стороны бывшего президента России Дмитрия Медведева. Такие действия главы Белого дома стали редким случаем потенциальной ядерной эскалации между РФ и США.

"Я отдал приказ разместить две атомные подводные лодки в соответствующих районах на случай, если эти глупые и провокационные заявления окажутся чем-то большим. Слова очень важны и часто могут привести к непредвиденным", – заявил Трамп.

Маневры субмарин отследить почти невозможно

Поскольку перемещения атомных подводных лодок являются одними из самых тщательно контролируемых тактических маневров Пентагона, скорее всего, будет невозможно узнать, действительно ли Трамп перемещает подлодки или просто пытается в ответ давить на Москву.

Примечательно, что американский президент впервые упомянул ядерный арсенал в контексте российско-украинской войны и его стремления урегулировать конфликт дипломатическим путем. Кроме ядерных угроз Трамп заявил о намерении ввести новые санкции против России в связи с её нежеланием прекращать огонь. В целом риторика президента США стала очередным шагом на пути к постепенному переходу к более враждебной позиции по отношению к Кремлю.

Тем не менее, публичная демонстрация ядерной мощи является редкостью даже для Трампа, который в последний раз открыто угрожал северокорейскому диктатору Ким Чен Ыну ядерным оружием в начале своего первого президентского срока в 2018 году.

Тогда он заявил, что его "ядерная кнопка гораздо больше и мощнее", чем у Северной Кореи. Этот обмен угрозами в конечном итоге привёл к дипломатическому диалогу с Кимом и полному провалу попыток заставить северокорейского диктатора отказаться от своего ядерного арсенала.

Трамп осознает угрозу, исходящую от РФ

Американский президент часто говорил о грозной мощи ядерного оружия, о чём, по его словам, он узнал от своего дяди, преподавателя Массачусетского технологического института. Однако до недавнего времени, вопреки регулярным ядерным грозам диктатора РФ Путина, Соединённые Штаты так и не отреагировали.

Переломным моментом стали угрозы заместителя председателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева, регулярно угрожает Соединённым Штатам, но фактически бессилен. Трамп несколько раз за последнюю неделю ссылался на агрессивные заявления Медведева.

На вопрос журналистов о том, почему он отдал приказ о передислокации подводных лодок, Трамп ответил, что Соединенным Штатам "просто нужно быть осторожными".

"Произошла угроза, и мы посчитали её неуместной, поэтому мне приходится быть очень осторожным. Я делаю это, исходя из безопасности наших людей. Угрозу выдвинул бывший президент России, и мы собираемся защитить наших людей", - отметил Трамп.

Пока неясно, о каком типе атомных подводных лодок говорил Трамп и как их передислокация обеспечит дополнительную защиту. У США есть атомные ударные подводные лодки, которые ищут цели, но у них также есть гораздо более крупные атомные подводные лодки с ядерным вооружением. Их не нужно менять местами, ведь боеголовки могут достигать целей, находящихся за тысячи километров. Более того, их передислокация может привести к раскрытию местоположения.

Высокопоставленный западный военный, имеющий опыт в подводной войне, заявил, что не уверен в том, какие тактические действия могли иметь место. Однако, по его словам, поскольку подводные лодки действуют скрытно, Трамп мог свободно заявить о своих действиях, а россиянам придётся решать, верить ему или нет.

Что предшествовало

Президент США Дональд Трамп недавно ужесточил ультиматум для России в вопросе прекращения войны против Украины. Американский лидер фактически дал кремлевскому диктатору Владимиру Путину время до 8 августа, чтобы прекратить огонь. В то же время Трамп не исключил, что до истечения срока ультиматума он может провести переговоры с Путиным.

Ранее Трамп заявил, что Соединенные Штаты "полностью готовы" к ядерной войне с Россией. Такая готовность необходима, когда речь заходит о ядерном оружии.

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