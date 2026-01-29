Под прицелом могут быть ядерные объекты: Трамп рассматривает возможность масштабного удара по Ирану – CNN

После безрезультатных обсуждений между Вашингтоном и Тегераном о прекращении обогащения урана и ограничении производства баллистических ракет администрация президента США Дональда Трампа снова сосредоточилась на военных инструментах давления. Речь идет, в частности, об атаках на ядерные объекты и ключевые государственные институты.

Об этом сообщает CNN ссылаясь на источники, знакомые с ходом внутренних обсуждений в администрации президента. По словам источников, среди сценариев, которые рассматривает Белый дом, есть авиаудары по иранским ядерным объектам, объектам государственного управления. Кроме того, под атакой могут оказаться представители политического и силового руководства, которых в США считают ответственными за гибель протестующих.

На фоне роста напряжения, США перебрасывают в регион дополнительные системы противовоздушной и противоракетной обороны. Речь идет, в частности, о Patriot и планируемом размещении систем THAAD. Параллельно американские военные готовятся к учениям на Ближнем Востоке.

Ранее Трамп публично призвал Иран согласиться на "справедливую и равноправную сделку" без ядерного оружия и предупредил, что возможные будущие удары будут жестче предыдущих атак США на иранские ядерные объекты. В то же время окончательное решение о применении силы, по данным источников, президент еще не принял.

В ответ Иран заявил о полной боевой готовности своих вооруженных сил и пригрозил "немедленной и мощной" реакцией на любые удары. Один из ключевых советников верховного лидера аятоллы Али Хаменеи предупредил, что страна будет считать военные действия США началом войны.

Напомним,протесты в Иране, вспыхнувшие в конце прошлого года, пошатнули "некоторые элементы" режима страны. Из-за этого сейчас власть иранского правительства находится на самом слабом уровне со времен свержения шаха во время революции 1979 года.

Также OBOZ.UA сообщал, что американские войска рассматривают возможность нанесения "точечных ударов" по иранским чиновникам. Мишенью для вооруженных сил США могут стать чиновники и командиры, которых американцы считают ответственными за гибель протестующих в Иране.

