«Почему не защищаешь свою страну?» В Лодзи пьяный поляк набросился на украинского подростка. Видео

В польском городе Лодзь пьяный мужчина вступил в словесный конфликт с украинским подростком. На видео слышно, как мужчина упрекает парня в том, что тот якобы "не защищает свою страну".

Видео дня

Видео инцидента опубликовали вчера в Facebook. Запись длится более минуты и публикуется впервые. На видео участники разговаривают на польском языке, а из контекста понятно, что нетрезвый мужчина высказывает претензии украинскому подростку за то, что тот "не защищает свою страну", добавляя, что сам поступил бы иначе.

В итоге конфликт, произошедший несколько дней назад, завершился без применения силы.

Авторы публикации назвали этот случай примером бытовой травли украинцев. Хотя на этот раз ситуация не переросла в физическое насилие, мужчина агрессивно обращался к подростку исключительно из-за его происхождения.

Миллионы граждан Украины в настоящее время проживают в Польше. После начала полномасштабной войны многие нашли там убежище и возможность жить в безопасности. Украинцы также интегрировались в польскую экономику и работают в различных сферах, внося вклад в развитие страны.

Тревожная статистика

В то же время случаев ксенофобских нападений и проявлений враждебного отношения к украинцам в Польше стало больше. Это официально признают как польские власти, так и украинские дипломаты.

По данным, приведенным авторами публикации, только за первое полугодие 2026 года граждане Украины подали 180 официальных заявлений о правонарушениях на почве национальной вражды. Это на 30% больше, чем за аналогичный период 2025 года.

Напомним, в Бельско-Бялой 40-летний мужчина оскорблял несовершеннолетнюю девочку из Украины из-за её происхождения. Агрессивный мужчина в автобусе пристал к 12-летней украинке, выкрикивал оскорбления в её адрес и требовал, чтобы она уезжала обратно в Украину.

Делом занялась польская полиция, а министр внутренних дел Польши Марцин Кервинский сообщил, что нападавший арестован.

Как сообщал OBOZ.UA, во Вроцлаве группа из десяти местных жителей напала на 19-летнего украинца по имени Владимир. Парня избили в тот момент, когда он разговаривал по телефону с матерью на украинском языке. На юношу напала группа его сверстников, повалила на землю и жестоко избила.

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