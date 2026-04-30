'По запросу другой страны': Швеция конфисковала судно, которое вывозило краденое зерно с оккупированных территорий Украины

В Швеции конфисковали сухогрузное судно Caffa, которое ранее задержали у побережья страны. По данным украинской стороны, оно могло перевозить зерно, похищенное с временно оккупированных территорий. Решение об аресте судна приняли после международного запроса в рамках уголовного расследования.

Об этом сообщило издание Sweden Herald. Шведская прокуратура подтвердила, что действует на основании запроса о правовой помощи от другого государства, которое расследует возможное преступление.

Что известно о судне

Сухогруз Caffa остановили в начале марта вблизи города Треллеборг. Во время проверки береговая охрана установила, что судно шло под чужим флагом.

Кроме того, оно фигурирует в санкционных списках Украины. По имеющейся информации, судно могло быть привлечено к перевозке зерна, которое было похищено с оккупированных территорий.

После задержания капитана судна взяли под стражу, однако впоследствии его освободили. Само судно оставалось под контролем правоохранителей.

Международное расследование

Шведская прокуратура не раскрывает, какая именно страна обратилась с запросом о правовой помощи, но подтверждает, что речь идет о расследовании возможного преступления.

Этот случай является частью более широкой борьбы с незаконным вывозом украинского зерна с оккупированных территорий. Такие поставки Россия использует как один из способов финансирования войны, маскируя происхождение продукции через третьи страны и суда с непрозрачной регистрацией.

Швеция продолжает аресты кораблей "теневого флота" РФ

3 апреля, береговая охрана Швециизадержала у острова Готланд в Балтийском море нефтеналивной танкер Flora 1, который подозревают в разливе нефтепродуктов. Кораблю было приказано остановиться.

12 апреля, по подозрению в экологическом преступлении шведская береговая охрана задержала грузовое судно, следовавшее из России. Патрульный самолет заметил, как судно сбросило остатки угля непосредственно в Балтийское море.

Как сообщал OBOZ.UA, суда "теневого флота" России начали избегать вод Швеции после того, как скандинавская страна усилила проверки и начала останавливать танкеры в море. Это уже повлияло на маршруты перевозки российской нефти.

