В Швеции задержали судно, которое шло из России: в чем подозревают

Утром воскресенья, 12 апреля, по подозрению в экологическом преступлении шведская береговая охрана задержала грузовое судно, следовавшее из России. Вероятно, борт сбросил остатки угля непосредственно в Балтийское море.

Видео дня

По данным береговой охраны Швеции, патрульный самолет заметил сброс углеродных остатков с палубы в воду. После этого сотрудники ведомства поднялись на борт панамского балкера Hui Yuan. Судно находилось в Балтийском море и направлялось из России в испанский город Лас-Пальмас.

По данным следствия, речь идет о нарушении правил обращения с отходами на море, что может квалифицироваться как экологическое преступление. Во время допроса капитан судна признал, что выброс произошел из-за халатности.

"Судоходная отрасль должна знать, что шведские органы власти тесно сотрудничают для поддержания порядка на море. Мы действуем, чтобы повысить безопасность судоходства и защитить окружающую среду. В случае подозрительных действий мы вмешиваемся", – заявил заместитель руководителя оперативного департамента береговой охраны Даниэль Стенлинг.

После задержания судно оставалось на якоре вблизи города Йстад. В морских службах Швеции подчеркнули, что усилят проверки судов, связанных с так называемым "теневым флотом".

Напомним, 3 апреля, береговая охрана Швециизадержала возле острова Готланд в Балтийском море нефтеналивной танкер Flora 1, который подозревают в разливе нефтепродуктов. Кораблю было приказано остановиться.

Как сообщал OBOZ.UA, береговая охрана Швеции, используя вертолет, арестовала балкер Caffa, который также мог принадлежать к "теневому флоту" России. Также фрцузским ВМС удалось захватить танкер "Дейна" в Средиземном море.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!