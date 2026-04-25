Суда теневого флота РФ начали обходить шведские воды из-за возможных арестов – Bloomberg

Суда так называемого "теневого флота" России начали избегать вод Швеции после того, как скандинавская страна усилила проверки и начала останавливать танкеры в море. Это уже повлияло на маршруты перевозки российской нефти.

Об этом сообщает Bloomberg. Издание привело данные отслеживания судов.

Так, из 22 подсанкционных танкеров, которые проходили Балтийским морем после 7 апреля, 13 судов выбрали обходной маршрут южнее острова Борнхольм вместо привычного пути вблизи Швеции.

РФ меняет маршруты из-за возможных арестов

Аналитики отмечают, что это четкое изменение поведения российских судов. Оно связано с тем, что Швеция начала активнее проверять танкеры прямо в море.

В частности, в марте шведская береговая охрана задержала суда Sea Owl 1 и Caffa из-за того, что они шли под чужими флагами. В начале апреля проверяли также танкер Flora 1, который подозревали в причастности к утечке нефти.

В береговой охране Швеции отмечают, что хотя уже неоднократно фиксировали случаи, когда суда выбирают другие маршруты, чем ожидалось, однако считают, что пока рано делать вывод, стало ли это новой тенденцией.

"Теневой флот" России под давлением санкций

Так называемый "теневой флот" стал ключевым инструментом России для экспорта нефти после введения санкций, которые заставили большинство международных перевозчиков отказаться от сотрудничества с РФ. Такие суда часто имеют непрозрачную регистрацию, сомнительное страхование и нередко находятся в плохом техническом состоянии.

Усиление контроля со стороны европейских стран заставляет их искать альтернативные маршруты, что делает перевозки длиннее и дороже. Подобную тенденцию уже наблюдали ранее. Например, российские танкеры начали избегать Ла-Манша после того, как Великобритания пригрозила им арестами, и выбирали обходные пути вокруг Шотландии.

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что регулярные проверки таких судов имеют важное значение. По его словам, это не только повышает безопасность шведских вод, но и затрудняет работу российского "теневого флота" и уменьшает доходы РФ от экспорта энергоносителей, что в конечном итоге усиливает давление на Кремль.

"Ограничение российских доходов от экспорта энергоносителей – это самый эффективный способ заставить Путина сесть за стол переговоров", – подчеркнул Кристерссон.

12 апреля, по подозрению в экологическом преступлении шведская береговая охрана задержала грузовое судно, следовавшее из России. Патрульный самолет заметил, как судно сбросило остатки угля непосредственно в Балтийское море.

3 апреля, береговая охрана Швециизадержала возле острова Готланд в Балтийском море нефтеналивной танкер Flora 1, который подозревают в разливе нефтепродуктов. Кораблю было приказано остановиться.

В марте береговая охрана Швеции, используя вертолет, арестовала балкер Caffa, который также мог принадлежать к "теневому флоту" России. Также фрцузским ВМС удалось захватить танкер "Дейна" в Средиземном море.

