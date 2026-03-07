Шло в Санкт-Петербург: Швеция задержала судно из 'теневого флота' РФ

Береговая охрана Швеции, используя вертолет, арестовала корабль Caffa, который мог принадлежать к "теневому флоту" России. Балкер шел под чужим флагом и находится в санкционном списке Украины.

Об этом сообщает Sweden Herald. Корабль направлялся из Касабланки в Санкт-Петербург.

Что известно

По данным пресс-секретаря Береговой охраны Маттиаса Линдхольма, многое относительно судна остается непонятным и требует установления. Сотрудники национальной оперативной группы полиции и Береговой охраны обыскали корабль, изъяли документы и допросили моряков.

Корабль сейчас отбуксируют в порт. Экипаж балкера сотрудничает со следствием, пояснил Линдхольм.

Министр гражданской обороны Швеции Карл-Оскар Болин, призвал правительство расследовать назначение корабля.

"Судно находится в санкционном списке Украины, структура собственности неясна, и есть подозрение, что страховка отсутствует. Еще этим летом, как говорят, судно сменило российский флаг на гвинейский", — написал чиновник, и в очередной раз попросил власти определить "соответствует ли судно, о котором идет речь, требованиям, установленным для плавания в наших водах".

Теневой флот России

Аресты российских кораблей "теневого флота" продолжаются. Так например Дания задержала в Каттегате большое контейнерное судно, которое в течение месяца находилось без движения вблизи побережья. Проверка показала, что корабль не имеет надлежащей регистрации и демонстрирует характерные признаки так называемого "теневого флота".

Кроме того, ранее бельгийская армия при поддержке Франции впервые перехватила и задержала танкер российского "теневого флота". Корабль был эвакуирован в порт Зебрюгге для дальнейшего ареста.

Напомним, несмотря на ограничения, теневой флот России в декабре 2025 года перевозил почти 5 млн баррелей нефти в сутки, – около 11% мировых морских перевозок, а каждый пятый танкер в международной торговле связывают с обходом ограничений. При этом после внесения в санкционные списки производительность таких судов падает на 30-70%, а до 80% российского нефтяного экспорта сейчас перевозят танкеры, которые находятся под риском санкций.

Как сообщает OBOZ.UA, США задержали в Карибском море нефтеналивной танкер Sagitta, который шел под флагом Панамы. Как выяснилось, это судно принадлежит к теневому флоту России.

