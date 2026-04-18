'По образцу Шенгена': еврокомиссар по вопросам обороны призвал создать новый оборонный союз с участием Украины

Еврокомиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс призвал страны ЕС заключить межправительственный европейский договор с целью создания нового оборонного союза. Такой документ нужен блоку стран для самостоятельной защиты.

Причем в новый оборонный союз нужно включить и страны, не входящие в ЕС – в первую очередь это Украина, Норвегия и Великобритания. Еврокомиссар добавил, что такой союз государств можно создать по образцу Шенгенского соглашения.

Андрюс Кубилюс поставил под сомнение, что действующие договоры ЕС являются достаточными для поддержки стран в создании оборонного союза.

Правовая оборонная готовность

"Я призываю к созданию нового настоящего европейского оборонного союза, в который войдут Великобритания, Норвегия и Украина. А для этого давайте заключим дополнительный новый межправительственный договор", – сказал он и пояснил: для достижения оборонной готовности ЕС нужна "правовая оборонная готовность".

Отмечая неэффективность существующих систем, Кубилюс подчеркнул: Договор о Европейском Союзе определяет, что национальная безопасность остается исключительной ответственностью каждого государства-члена. Общая политика безопасности и обороны, как она определена в главном документе ЕС, больше касается внешних действий, а территориальная оборона обеспечивается координацией НАТО, а не государствами ЕС.

О чем речь

"В территориальной обороне государств-членов ЕС договор лишь предусматривает обязательства по взаимной помощи в случае военной агрессии. Знаменитая статья 42.7", – напомнил комиссар.

В статье №42.7 Договора ЕС указано, что если государство-член является "жертвой вооруженной агрессии на своей территории", другие государства-члены "обязаны оказывать помощь и содействие всеми возможными в их силах средствами".

Таким образом, она сформулирована жестче, чем основная статья НАТО (статья №5), которая утверждает, что вооруженное нападение на члена обязывает членов предпринять"такие действия, которые они считают необходимыми" (то есть, вооруженная поддержка возможна, но не обязательна).

Однако у ЕС нет собственной военной мощи и аналогичных НАТО структур для ее поддержки.

Почему это важно

В Брюсселе и других столицах стран ЕС всерьез опасаются, что Соединенные Штаты перестанут быть гарантом безопасности континента. В связи с этим европейцы задумались над созданием командной структуры, которая позволит использовать инфраструктуру НАТО, но опираясь исключительно на европейские бюджеты и контингенты.

Как сообщал OBOZ.UA, Дональд Трамп во время встречи с генсеком НАТО Марком Рютте в Белом доме заявил о разочаровании союзниками по Альянсу. Причиной стали действия отдельных европейских государств, которые не выполнили своих обязательств во время американской операции против Ирана.

