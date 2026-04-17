Альтернатива НАТО? ЕС проведет симуляции плана обороны без помощи США

Госслужащие Европейского Союза будут проводить "симуляции" действия механизма ЕС взаимопомощи в случае нападения. Речь идет о статье Договора ЕС, которая гарантирует, что если государство-член станет жертвой вооруженной агрессии, другие государства-члены обязаны оказать ему помощь "всеми возможными средствами".

"Учениям" будет предшествовать обсуждение, которое состоится на неформальном саммите лидеров на следующей неделе на Кипре. Об этом изданию Вloomberg сообщили неназванные высокопоставленные чиновники ЕС.

Симуляции для чиновников

Судя по предоставленной источниками информации, непосредственно военные в "симуляции" задействованы не будут. В целом "учения" будут имитировать процесс принятия решений, когда государство-член ЕС обращается к остальным странам союза с просьбой о военной поддержке. Таким образом, учения состоятся среди послов ЕС в Брюсселе, а затем на встрече министров обороны в мае на Кипре.

В статье №42.7 Договора ЕС указано, что если государство-член является "жертвой вооруженной агрессии на своей территории", другие государства-члены "обязаны оказывать помощь и содействие всеми возможными в их силах средствами".

Альтернатива НАТО?

Указанная статья Договора ЕС сформулирована жестче, чем основная статья НАТО (статья №5), которая утверждает, что вооруженное нападение на члена обязывает членов предпринять "такие действия, которые они считают необходимыми". То есть, вооруженная поддержка возможна, но не обязательна.

Однако у ЕС нет собственной военной мощи и аналогичных НАТО структур для ее поддержки.

Таким образом, указанные "учения" должны выяснить, как на практике будет действовать механизм взаимопомощи стран ЕС без вышеупомянутых структур.

Что предшествовало

Статья №42.7 Договора ЕС была задействована только один раз. Ее действие инициировала Франция после террористических атак 2015 года.

В начале 2026 года президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала блок воплотить эту статью Договора ЕС в жизнь.

Статья №5 НАТО также была активирована всего один раз. Это произошло на фоне террористических атак в США 11 сентября 2001 года.

Почему это важно

В Брюсселе и других столицах стран ЕС всерьез опасаются, что Соединенные Штаты перестанут быть гарантом безопасности континента. В связи с этим европейцы задумались над созданием командной структуры, которая позволит использовать инфраструктуру НАТО, но опираясь исключительно на европейские бюджеты и контингенты.

Как сообщал OBOZ.UA, Дональд Трамп во время встречи с генсеком НАТО Марком Рютте в Белом доме заявил о разочаровании союзниками по Альянсу. Причиной стали действия отдельных европейских государств, которые не выполнили своих обязательств во время американской операции против Ирана.

