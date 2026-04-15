Европа ускорила разработку резервного плана на случай выхода США из НАТО – WSJ

На фоне растущего давления со стороны администрации президента США Дональда Трампа европейские лидеры приступили к экстренной разработке стратегии автономной безопасности. Новый европейский план предполагает создание структур, способных функционировать в рамках НАТО, но без прямой зависимости от военного ресурса Вашингтона.

Главным стимулом для европейского "плана Б" стали планы Трампа по передислокации войск. Об этом сообщает The Wall Street Journal

Новая архитектура безопасности

В Брюсселе и других столицах стран ЕС всерьез опасаются, что Соединенные Штаты перестанут быть гарантом безопасности континента. В связи с этим европейцы задумались над созданием командной структуры, которая позволит использовать инфраструктуру альянса, опираясь исключительно на европейские бюджеты и контингенты.

Также новый план ЕС предусматривает ускорение интеграции оборонных ведомств Франции, Германии и Польши. Кроме того, стратегия автономной безопасности влечет за собой увеличение расходов, в частности, форсированный переход стран ЕС к расходам на оборону свыше 2% ВВП для компенсации возможного ухода американских войск.

Трамп перекроил систему безопасности ЕС

Поводом для резкой смены курса стала политика Белого дома, направленная на наказание государств, не проявивших лояльность во время войны с Ираном. Американский президент рассматривает возможность вывода войск из стран, блокировавших использование авиабаз, в частности, Германии, Испании и Италии.

Вашингтон намерен поощрять только тех, кто оказал прямую поддержку. Польша и Румыния рассматриваются как новые основные хабы для американских сил, а Греция в свою очередь может получить дополнительное финансирование и технику.

Что предшествовало

Ранее США выступали основным донором безопасности в Европе со времен окончания Второй мировой войны. Текущий кризис может привести к самому масштабному пересмотру архитектуры безопасности на континенте за последние 80 лет.

Трамп прямо заявил, что "НАТО не было рядом, когда они были нужны", имея в виду отсутствие солидарности в конфликте против Ирана. В то время как юридический выход США из альянса затруднен Конгрессом, фактическое ослабление военного присутствия в Западной Европе уже началось.

