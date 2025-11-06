Хороший обзор дал в Фейсбуке Aleksandr Smirnov, популярный и умный блогер. В целом же в русскоязычной среде голос разума слышен редко, преобладает тривиальный расизм и стадность – если говорят все свои, что Мамдани антисемит, значит так оно и есть. Хотя треть евреев Нью-Йорка голосовала за него. Даже Каспаров блеснул стайностью…

Итак, обзор Александра Смирнова.

"У меня для вас есть интересные цифры и тревожный вывод в связи с выборами, которые прошли вчера в девяти штатах Америки.

Коснусь основных событий, они происходили в Нью-Йорке, Вирджинии, Нью-Джерси и Калифорнии. Главное: везде уверенно победили демократы: в Нью-Йорке демократический мэр, что неудивительно, в Вирджинии и Нью-Джерси – демократические губернаторы, а в Калифорнии избиратели проголосовали за возможность добавить демократам пять дополнительных мест в Палату представителей США.

Поясню по поводу Калифорнии: это была ответная мера, инициированная губернатором Ньюсомом и поддержанная Обамой в ответ на перерисовку избирательных округов в пользу республиканцев в Техасе, Миссури, Огайо и Северной Каролине.

Теперь немного деталей. Во-первых, везде была отмечена высокая явка избирателей. Трамп поляризовал американцев, а еще люди начали ощущать реальное ухудшение своего материального состояния. В Нью-Йорке в выборах мэра приняло участие более 2 миллионов 100 тысяч человек. Так много жителей мегаполиса в аналогичных выборах не голосовало с 1969 года. Вчера явка избирателей превысила 82% от числа всех жителей города с правом голоса. Цифра для крупнейшего города США внушительная, и объясняется тем, что удалось привлечь к избирательным участкам молодёжь 18-29 лет.

Выбор сделан в пользу Мамдани, как вы уже знаете, за него проголосовало более половины из числа всех, кто принял участие в голосовании. Куомо набрал 41% голосов. Показательно, что Брайтон-Бич и ближайшие к нему "наши" районы поставили Куомо на первое место, отдав ему 64% голосов. Но погоды это не сделало, цифры растворились не только в масштабах города, но и в рамках Бруклина.

Интересно, что к республиканке Верников, которая просила голосовать за Куомо, а не за однопартийца Сливу, не прислушались: Слива и на Брайтоне набрал 7% процентов, и в целом по городу столько же. Таким образом Зохран Мамдани стал 111-м мэром Нью-Йорка и первым мусульманином в этой должности.

Теперь бегло о губернаторских выборах в Вирджинии и Нью-Джерси.

Эбигейл Спанбергер уверенно победила в Вирджинии. Она стала первым губернатором-женщиной в истории этого штата, и вернула ключевую должность региона демократам.

Интересно, что Конституция Вирджинии запрещает губернаторам участвовать в выборах после того, как они проработали в этой должности всего один срок (четыре года). В этом году в выборах этого штата участвовали исключительно женщины. Обратил внимание на расовое противостояние в гонке, скажем так. Примечательно не то, что белая Спанбергер боролась за должность с темнокожей Уинсом Эрл-Сирс, интересно, как за них голосовали жители штата.

За белую проголосовало 92% темнокожего населения региона, а за чернокожую – 8% соответственно. Отмечу, что избиратели, относящие себя к чёрным американцам, составили 15% от всех, кто принял участие в голосовании в этом штате. Отсюда вывод: голосование "за своих" — это за тех, кто поддерживает интересы сообщества, а не соотносится с этим сообществом по внешним данным.

И пару слов о гендерном разрыве: за демократку Спанбергер отдали свои голоса 65% женщин и только 48% мужчин.

Теперь совсем кратко о выборах в Нью-Джерси.

Действующий губернатор штата (демократ) не мог баллотироваться на третий срок подряд, поэтому партия выставила другого кандидата – Майки Шеррилл. Она противостояла республиканцу Джеку Чиаттарелли. Шеррилл была объявлена победительницей уже через 90 минут после закрытия избирательных участков: 51% против 45%. Она стала второй женщиной-губернатором Нью-Джерси.

Несколько выводов, если позволите.

Активно поддерживая конкурентов Мамдани, Спанбергер и Шеррилл, Трамп позволил демократам уверенно выиграть. Причём на выборах в Нью-Йорке на помощь Трампу пришёл и Маск, и даже бывший член Палаты представителей Джордж Сантос, которого Трамп помиловал через 5 месяцев после того, как Сантос начал отбывать семилетний срок за мошенничество. В общем, Куомо поддерживали осужденный сексуальный преступник Трамп, мошенник Сантос и зигующий Маск. Результат мы знаем. Уместно будет сказать, что на днях CNN обнародовало новый антирекорд Трампа, его рейтинг одобрения упал до 37%.

Ну, и теперь обещанный тревожный вывод. Уже на этом этапе, когда американцы только-только начали терять медицинские страховки и ощущать рост цен в магазинах, Трамп получил чёткий сигнал неодобрения своей политики от избирателей. По данным опросов во всех штатах, люди, выходя из избирательных участков, говорили, что при голосовании в основном руководствовались сложившейся ситуацией в экономике. В меньшей степени избирателей волновали иммиграционные проблемы, этнические и связанные с преступностью.

Экономисты прогнозируют, что американцы в ближайшие месяцы будут жить ещё хуже, а значит недовольство Трампом возрастёт. А это в свою очередь поставит президента перед выбором свернуть реформы или помешать проведению честных промежуточных выборов в следующем году. На кону не только потеря большинства в обеих Палатах, но и возможный импичмент.

Сворачивать Трамп не намерен, он это чётко даёт понять каждый день. Остается... "закручивание гаек". Идеологи Трампа продолжают повторять, что он пойдёт на третий президентский срок, а это возможно только при нарушении Конституции или её изменении. Самый печальный из прогнозируемых раскладов – отмена выборов при введении военного положения. Думаю, Трамп довольно быстро даст нам понять, какой путь он выберет."

Попутные замечания

Добавлю, что данные избирательных участков Вирджинии показывают значительный сдвиг избирателей в синюю сторону. Судя по всему, такое будет происходить по всей Америке, и выборы в Конгресс республиканцы сокрушительно проиграют. После чего неминуемо встанет вопрос импичмента Трампа с последующим осуждением и заключением в узилище. Его команда пойдет на все вплоть до силовых мер, чтобы этого избежать, так что год нас ждет трудный.

Еще замечу, что в Вирджинии, а это один из самых выдающихся и развитых штатов США, за Эбигейл Спанбергер голосовали 65% женщин и только 48% мужчин. И не потому что мужчины консервативнее (хотя и потому), а она демократка, а потому что она женщина!

Почему, в конце концов, победил Трамп? Как сейчас стало понятно, не из-за цен на яйца и не из-за неприятия трансгендеров, а потому что раздувал ксенофобию и апеллировал к белым мужчинам, к их ресентименту. Они, сильные белые мужчины, должны быть главными в стране. Расизм и ресентимент белых мужчин были главными факторами победы Трампа, а вовсе не экономика! Я писал об этом для Киева. Но в этот раз именно экономика поставит перед ним большие проблемы – дела в Америке идут плохо и это весьма ощутимо на уровне домохозяйств. Недаром по качеству жизни она съехала с 4 места на 14-е.