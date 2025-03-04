Грубая провокация

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Встреча Зеленского с Трампом 28 февраля повергла мир в глубокое изумление. Как быстро и как низко пала Америка! Как она могла выбрать президентом такого чудака на букву эм?!

Но стоит ли удивляться? Что, кто-то еще не понял, что такое Трамп? Поскольку речь идет о сделке с Путиным, на которого он молится и с которого берет пример, оглушительный позор нетрудно было предвидеть. Это была спланированная и выдержанная в нарочито хамском духе провокация. Наивные комментаторы сетуют: надо было надеть костюм и вести переговоры через переводчиков. А злопыхатели (Мария Захарова, Веллер, Латынина – и даже уважаемый ранее украинский фронтовик Арти Грин, ставший вторым Арестовичем) шипят: нельзя с президентом США разговаривать в таком тоне!

Но никакие костюмы, переводчики и даже целование ног не помогли бы! Имело место мафиозное разводилово и кидалово в стиле Путина (не удивлюсь, если при его участии). Пресловутое пустопорожнее соглашение о редкоземельных металлах было лишь приманкой. Все было предрешено заранее и Зеленского позвали в Вашингтон как в ловушку – только для того, чтобы унизить, представить недоговороспособным и обосновать прекращение помощи Украине. Но так как Трамп идиот и мог все перепутать и испортить, то в нарушение стандартного протокола пришлось подключить Вэнса. По стенограмме переговоров видно, что именно он направлял их в требуемое русло, повышал накал и провоцировал Зеленского.

В целом топорная и грязная работа, шокировавшая всех, но цель была достигнута не полностью, поэтому раздраженный кугут Трамп приказал (опять же в нарушение протокола) отменить совместный обед и выдворить украинскую делегацию из Белого дома. Между прочим, 3 млрд байденовской помощи Украине (через агентство USAID – на восстановление энергосистемы, постоянно атакуемой российскими ракетами и БПЛА) Трамп заморозил за неделю до встречи с Зеленским – это говорит о том, что переговоры заведомо были издевкой рэкетира.

Что касается хулителей Зеленского (мол, надо было прийти в костюме и говорить через переводчика, не надо было раздражать и провоцировать самовлюбленного нарцисса Трампа), то напомню этим полезным идиотам Путина, что Джастин Трюдо отлично владеет английским и одевается безупречно, куда там похабному хиллбилли Вэнсу. И, обладая хорошими манерами, отнюдь не провоцировал Трампа, но его тоже оскорбляли и угрожали его стране, а Маск просто быдлячески нахамил. И премьер Дании жаловался на угрозы Трампа, и президенты Панамы и Колумбии, и польских лидеров он задевал. И только Путин для Трампа и его холуев умный и сильный лидер.

Пикантный нюанс: хамло с холмов Вэнс даже премьер-министру Британии Киру Стармеру сделал замечание по поводу его акцента(!), но почему-то сей бдительный блюститель приличий не отчитал Илона Маска, явившегося в Овальный кабинет в пальто и майке, да еще и с малолетним сыном, который вытирал сопли о стол президента.

Вспоминается характеристика Трампа, данная Нейтом Уайтом: "Трамп являет собой самое неприемлемое для британцев существо: гопник, булли (за исключением случаев, когда в зале присутствуют другие хулиганы; тогда он способен трансформироваться в "своего", в приятеля). … Трамп бьет стоящего ниже – чего джентльмен никогда не сделал бы, не мог бы сделать – и при этом каждый его удар приходится ниже пояса. Ему особенно нравится пинать уязвимых или безответных людей – он их пинает и тогда, когда они падают".

Так может быть не в Зеленском дело? И не в Трюдо? Может быть, что-то в американской консерватории надо менять? После сей преамбулы, похожей на эпитафию союзническим отношениям США и Украины, перейдем к ответу на поставленный вопрос.

Как же могла Америка выбрать Трампа?

Смогла, потому что она не такая, какой ее представляли демократы. Какая же? Попробую объяснить на примерах и фактах.

Например, пару недавних лет супруга ходила на курсы английского языка при церкви баптистов. Мы живем на севере Флориды и здесь это главная церковь. С одной из преподавательниц супруга поддерживает дружеские отношения и продолжает переписываться. Так вот, на днях послала она этой приятельнице фото нью-йоркского билборда с надписью "Впервые в истории вы можете поставить пост "Он идиот" и 90% людей в мире поймет, о ком это".

Полагаю, вы тоже поняли о ком. Должна была понять и преподавательница. Но прислала вопрос: "Это Байден?" Супруга ответила, что конечно же Трамп. И получила в ответ: "Большинство американцев считают Трампа лучшим президентом всех времен!" И это при том, что в 2020 году она голосовала за Байдена и восклицала в классе, что Трамп – это позор Америки.

Второй казус, уже массовый: наш округ Сен-Джонс с большим перевесом республиканский – одноэтажная Америка. Тогда как соседний округ Дувол (Duval) с миллионным Джексонвиллом, в котором треть жителей чернокожие, всегда голосовал за демократов. Всегда, но не в этот раз. В 2024-м и в нем победил Трамп, хотя и с небольшим преимуществом.

Или взять латинос, традиционный электорат демократов: в прошлом ноябре они шли почти голова в голову с белыми по поддержке Трампа! Но больше всего поражает и огорчает скатывание в трампизм евреев. С русскоязычными все понятно – на выходцах из СССР и постсоветских стран сказывается социальная наследственность, как сказалась она на недавних выборах в Германии, где восточные земли (бывшая ГДР) дружно голосовали за ультраправую партию АдГ. Но американские евреи (русскоязычные не в счет)!? Они всегда были горой за демократов. Так, в 2016 году за Трампа отдали голоса всего лишь 20% евреев США (видимо, русскоязычные). Но в 2020-м доля трампистов выросла до 24%, а в 2024-м – до 34%.

Неужели Задорнов был прав? Частично да. Америка, в сущности, простая страна. Даже простоватая, несмотря на 4000 университетов и колледжей, на всех ее нобелиатов, на блестящую литературу и потрясающие технические достижения. И своей детской простотой – примитивной речью, простыми решениями сложных вопросов, простыми лозунгами и обещаниями – Трамп близок и понятен простым людям. А их в стране если не большинство, то очень много, и в этот раз они выиграли выборы.

Более того, Америка хоть и породила множество культов, явлений, мод и движений, не только раздражающих, но и вызывающих резкое неприятие у сторонников консервативной морали (джаз, рок-н-рол, бикини, мини юбки, хиппи, гей-парады, вокизм, пресловутая DEI и пр.) и в XXI веке осталась довольно патриархальной страной – в прямом смысле. Помните, что отличает патриархат от матриархата? Поэтому демократам не стоило второй раз наступать на те же грабли, что и в 2016 году и выдвигать кандидатом в президенты женщину. Да еще и темнокожую.

Почему, в конце концов, победил Трамп? Как сейчас стало понятно, не из-за цен на яйца и не из-за неприятия трансгендеров, а потому что раздувал ксенофобию и апеллировал к белым мужчинам, к их ресентименту. Они, сильные белые мужчины, должны быть главными в стране. И мужчины откликнулись: 58% их отдали голоса сильному лидеру. Даже мужчины латинос откликнулись, даже чернокожие! Однако дали маху – Америка не только патриархальная страна, но и расизм в ней никуда не делся, пусть и подспудный, поэтому никто латинос белыми не считает, и депортации уже начали проветривать их неразумные головы.

И во внешней политике Трамп продвигает ту же идею: миром правят сильные страны, во главе которых стоят сильные мужчины. Слабые же страны не имеют карт на руках, как говорил наш Партобон Зеленскому, и должны подчиняться сильным. Боюсь, что не только об Украине он так думает, но и о Канаде и о Европе.