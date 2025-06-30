Перекрыли улицы и возвели баррикады: почему митинги в Белграде набирают обороты и что стало их причиной. Фото и видео

Вечером 29 июня сотни студентов перекрыли улицы столицы Сербии в знак протеста против арестов после митинга накануне, когда произошли противостояния с полицией. На дорогах и проспектах Белграда митингующие развернули палаточные городки и возвели баррикады из мусорных баков, требуя освобождения демонстрантов.

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Аналогичные акции проходили и в других городах, сообщила сербская газета Blic. Протест в стране набирает обороты, поэтому OBOZ.UA объясняет, что стало их причиной.

Что происходит в Берграде

Организаторы протеста опубликовали список почти 30 мест, которые в ночь на 30 июня были заблокированы в столице, а также список 22 городов страны, где действует как минимум одна блокировка. Ночью сотни людей протестовали перед Дворцом правосудия в Белграде, а затем направились к мосту Газела через реку Сава, который является одной из важнейших дорог города.

По данным местных изданий, полиция и коммунальные службы пробовали восстановить движение и устранить перекрытия ближе к утру. Вице-премьер-министр, министр внутренних дел страны Ивица Дачич заявил, что власти следят за блокированием дорог, и призвал граждан сохранять спокойствие. Уже утром Министерство внутренних дел Сербии известило о задержании нескольких протестующих и снятии всех блокад в столице.

"Полиция действовала высокопрофессионально, и несколько человек были задержаны за нападение и оскорбление полиции, а также нарушение общественного порядка и спокойствия. Один полицейский автомобиль был поврежден участниками блокировки", – процитировало местное СМИ заявление правоохранителей.

По некоторым данным, количество участников акции достигло нескольких тысяч человек по всей Сербии. Митингующие, которые перекрыли перекресток в городской громаде Автокоманда, заявили, что эта блокада является "логическим продолжением" студенческого протеста 28 июня.

"Я пришла на протест, чтобы продолжить борьбу за правовое, упорядоченное государство Вчерашний протест – это не конец", – заявила в комментарии RFE/RL Санья, студентка юридического факультета Белградского университета.

Причины протестов в Сербии, продолжающихся восемь месяцев

Акцию протеста сейчас проводит группа "Студенческая блокада", на которую в соцсетях подписаны сотни тысяч людей. Организаторы опубликовали карту Белграда, обозначив места блокировки, и призывая граждан присоединиться к гражданскому неповиновению, пока их требования не будут выполнены.

По их словам, оно включает блокирование перекрестков, раскрашивание помещений сербских партий, расклейку наклеек и плакатов, а также замедление движения транспорта путем езды на велосипедах и пробежек по улицам большими группами.

Также студенты призвали граждан "засорять электронные письма и почтовые ящики учреждений, которые не работают должным образом", а еще "не оплачивать счета до последней минуты" или "оплатить их частями". К гражданскому неповиновению также относят одновременное снятие наличных из банкоматов, крах фискальной системы и платежи мелкими купюрами.

Так группа демонстрирует недовольство тем, что во время столкновений с полицией вечером 28 июня силовики задержали нескольких студентов. По данным сербского МВД, всего во время акций протеста были задержаны 77 человек, а 38 – арестованы, в столкновениях пострадали 70 граждан, среди которых 48 правоохранителей.

Президент страны Александар Вучич назвал радикальных участников беспорядков "террористами" и раскритиковал ректора Белградского университета Владана Джокича за то, что он присоединился к митингам.

В целом же протесты в Сербии продолжаются восемь месяцев. Им послужила трагедия 1 ноября 2024 года, когда в здании центрального вокзала в городе Нови-Сад обвалился бетонный навес. Тогда погибли 16 человек в возрасте от шести до 74 лет.

Вскоре в столице страны начались протесты, которые со временем распространились и на другие города. Их участники призывали не дать ответственным за смерти людей избежать наказания. Демонстранты требовали отставки мэра Нови-Сада и премьер-министра страны Милоша Вучевича.

Последний объявил об отставке 28 января 2025 года, парламент одобрил ее в марте. С должности ушел и мэр города. Тогда демонстранты выдвинули новые требования: отставка правительства и перевыборы. В свою очередь президент Вучич отказался их выполнять и заявил, что "протесты его не касаются".

Как сообщал OBOZ.UA, 26 июня полиция Сербии задержала шесть человек по обвинениям в подготовке заговора с целью свержения правительства. Задержания произошли накануне крупного антиправительственного митинга, запланированного на 28 и 29 июня в Белграде.

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