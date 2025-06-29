В столице Сербии вспыхнули антипрезидентские протесты: Вучич отклонил ультиматум о досрочных выборах. Видео

Вечером 28 июня в центре Белграда, столицы Сербии, продолжался масштабный митинг. Президент страны Александр Вучич отбросил идею досрочных выборов, которую в качестве ультиматума требовали активисты.

Видео дня

"Ультиматум не принят, ждать до 21:00 28 июня не нужно", – объявил политик в эфире государственного телевидения в субботу. После этого на улицах столицы заметили бронетехнику для разгона протестующих.

Протесты против коррупции продолжаются в Сербии уже семь месяцев подряд. Первые акции состоялись в ноябре прошлого года, когда в результате обрушения бетонного козырька железнодорожного вокзала в городе Нови-Сад на севере страны погибли 16 человек.

Оппозиция на фоне этой трагедии потребовала не только прозрачного расследования, но и отставки парламента – активисты уверены, что политики (в том числе Вучич и его партия, находящиеся у власти с 2012 года) виноваты в масштабной коррупции по всей стране.

Вучич жаловался, что антикоррупционные протесты якобы являются "частью заговора иностранных сил" с целью свержения сербского правительства.

Одновременно со студенческим митингом в Белграде, перед зданием парламента в субботу была организована проправительственная акция сторонников Вучича.

"Радио Свобода" передает: пока из громкоговорителей звучали националистические песни, сторонники правительства бросали яйца и бутылки в журналистов, а также выкрикивали оскорбления.

Поздно вечером 28 июня – после того как активисты заявили, что срок их ультиматума истек, – протестная студенческая акция на площади Славия официально закончилась.

"С этого момента это больше не студенческий протест. Мы остаемся здесь как граждане. Эта борьба не только студенческая. Сегодня мы все требуем выборов. Мы все восстанем и все победим", – сообщили граждане по громкоговорителю.

На улицах Белграда произошли стычки, в силовиков полетели бутылки и мусор. Также протестующие использовали пиротехнику.

Силовики направили к месту проведения акции дополнительные наряды, применили слезоточивый газ, резиновые дубинки и провели задержания.

На некоторых улицах полиции удалось разогнать людей. На видео с места событий видно: полицейские не брезговали ударами по гражданах – даже тех, которых уже задержали и вели в машину.

Как ранее писал OBOZ.UA, перед митингом 28 иююня полиция Сербии задержала шесть человек по обвинению в "подготовке заговора с целью свержения правительства".

Также один студент был арестован в начале этой недели по обвинению в подготовке "террористического акта" на основании его частных разговоров по мобильному телефону.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!