Российский диктатор Владимир Путин проведет телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом в понедельник 19 мая в 17:00. В Кремле предстоящий диалог назвали важным и снова заговорили о целях так называемой "СВО", которые непременно будут достигнуты.

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Об этом заявил пресс-секретарь кремлевского главы Дмитрий Песков, сообщают российские пропагандистские СМИ. Что касается вероятной встречи Путина и Трампа, то все будет зависеть от их личных договоренностей.

"Путин в понедельник в 17.00 проведет телефонный разговор с Трампом", – сообщил Песков.

В России подчеркнули значимость планируемого разговора между кремлевским диктатором и главой Белого дома на фоне недавних переговоров в Стамбуле.

"В Кремле назвали важным будущий разговор Путина и Трампа на фоне состоявшихся в Стамбуле переговоров. Возможная встреча Путина и Трампа зависит от личных договоренностей лидеров, сообщил Песков, подчеркнув, что она должна быть хорошо подготовлена", – сообщают РосСМИ.

Что касается захватнической войны, которую развязала страна-агрессор против Украины, Песков цинично подчеркнул, что РФ достигнет своих целей.

"Россия достигнет целей СВО, но лучше добиться их политико-дипломатическими средствами", – заявил спикер Путина.

Также Песков не обошел вниманием выборы в Румынии, которые состоялись в воскресенье 18 мая, в частности он назвал их "странными".

"Президентские выборы в Румынии были "по меньшей мере странными" из-за недопуска всех кандидатов", – считает Песков

Напомним, 17 мая стало известно, что Дональд Трамп в понедельник, 19 мая, проведет ряд важных телефонных разговоров, которые могут стать поворотным моментом в усилиях по завершению войны в Украине. По его словам, первый разговор состоится с российским диктатором Владимиром Путиным, после чего Трамп намерен поговорить с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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