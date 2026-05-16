"Паспорт страны-агрессора": в Молдове отреагировали на указ Путина о предоставлении гражданства РФ жителям Приднестровья

Для жителей Приднестровья, оккупированного региона Молдовы, упростили получение российского гражданства не без причины. Возможно, таким образом кремлевский главарь Владимир Путин попытается привлечь к войне против Украины новых солдат.

Такой вариант озвучил премьер-министр Молдовы Александру Мунтяну. Политика цитирует Moldova 1.

Мунтяну отметил, что паспорт РФ – это "паспорт страны-агрессора, которую не принимают за столом цивилизованного мира".

"Решения российских властей, безусловно, принимаются в контексте той бесчеловечной войны, которая началась в Украине. Я не думаю, что российский паспорт сейчас так популярен, даже по сравнению с нашим паспортом, паспортом гражданина Республики Молдова. С паспортом Республики Молдова можно свободно путешествовать", – обратил внимание он.

По мнению премьера, решение Кремля "связано с попыткой привлечь на фронт как можно больше солдат", учитывая, что в последнее время темпы набора снизились, а потери ВС РФ растут.

"Им, вероятно, нужно больше людей, чтобы отправить их на войну в Украину. России не нравятся действия, которые мы предприняли для реинтеграции Приднестровского региона. Но жители Приднестровского региона должны дважды подумать", – обратился он к гражданам.

Жителям так называемой ПМР политик напомнил, что гражданство "предполагает не только преимущества, но и обязанности", и призвал быть осторожными.

"Гражданство – это не только свобода передвижения, но и четкие обязательства", – подчеркнул премьер-министр.

Официальный Кишинев впоследствии примет меры, необходимые после указа, подписанного Путиным. "Мы обсудим с коллегами, как реагировать и, если потребуется, вызовем российского посла. Вы знаете, что мы уже не раз вызывали его из-за дронов", – заявил Мунтяну.

Что предшествовало

15 мая Путин своим указом упростил процесс получения гражданства для жителей Приднестровья. Они смогут подать документы в консульстве Российской Федерации, минуя ряд общих условий для иностранных граждан.

Российские паспорта Кремль готов раздавать иностранным гражданам и лицам без гражданства, достигшим 18-летнего возраста и постоянно проживающим в "ПМР" (на день вступления в силу указа).

В документе сказано, что решение принято "в целях защиты прав и свобод человека и гражданина".

