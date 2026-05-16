Путин упростил выдачу российских паспортов жителям Приднестровья: какой указ подписал диктатор

Российский диктатор Владимир Путин подписал указ, который упрощает прием в российское гражданство для жителей непризнанного Приднестровья. Согласно приказу главаря Кремля, теперь в так называемой ПМР получить гражданство и паспорт РФ могут как иностранцы и лица без гражданства, так и местные жители, достигшие 18-летия.

В данном случае упрощение процедуры в том, что желающим получить гражданство и паспорт теперь не нужно сдавать экзамены и заполнять массу бумаг. Указ Путина обнародовало правительство России.

Согласно указу, право на упрощенное получение российского паспорта имеют иностранные граждане или лица без гражданства, которые достигли 18-летнего возраста; являются дееспособными и постоянно проживают на территории Приднестровья (на день вступления в силу указа).

Документ также предусматривает порядок приема в гражданство РФ несовершеннолетних детей и недееспособных лиц, проживающих в Приднестровье.

Заявления о приеме в гражданство желающие должны подавать в дипломатические представительства или консульские учреждения России "по установленной форме".

О чем речь

ПМР, то есть приднестровская молдавская республика – это самопровозглашенное, международно непризнанное государство, земли которого принадлежат республике Молдова. Это территории левобережья реки Днестр.

"Образование" непризнанной ПМР состоялось по стандартному для России сценарию: страна-агрессор задействовала в Молдове своих прокси, которые инициировали вооруженный конфликт, завершившийся введением российских "миротворцев".

Власти Тирасполя отказываются подчиняться Кишиневу и выступают за сближение с Россией. Но Кремль не спешит принимать самопровозглашенную республику в собственную федерацию.

Что предшествовало

Напомним, роль Украины в сфере безопасности стала ключевым фактором для поиска политического решения конфликта в Приднестровье. Президент Молдовы Майя Санду заявила, что сдерживание российских войск создает условия для переговоров и продвижения плана реинтеграции. Параллельно Кишинев активизировал консультации с Европейским Союзом относительно будущего региона.

Как сообщал OBOZ.UA, из-за возможных угроз украинские военные уже усиливают оборону возле непризнанного Приднестровья. В этом районе строят укрепления и проверяют готовность подразделений. Это делается из-за присутствия в так называемой ПМР российского военного контингента.

