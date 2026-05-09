'Следует действовать, пока никто не против': в ЕС хотят ускорить переговоры о вступлении Молдовы в блок

Высокая представительница Европейского Союза по вопросам иностранных дел и политики безопасности Кая Каллас заявила, что пока нет точной даты начала официальных переговоров о вступлении Молдовы в блок. Однако, по ее словам, ЕС стремится быстро продвигаться в этом направлении.

Дипломат отметила, что смена правительств в разных странах открыла "окно возможностей". Об этом Каллас сказала на совместной пресс-конференции с президентом Молдовы Майей Санду, передает Reuters.

"Мы не определили эту дату, но понятно, что нам нужно действовать быстро... Я также считаю, что нам следует действовать, пока никто не выступает против Молдовы, ведь никогда не знаешь, когда к власти придет правительство, у которого могут возникнуть, скажем так, двусторонние проблемы", – заявила она.

Каллас отметил, что Молдова достигла прогресса во внедрении реформ, добавив, что неурегулированный вопрос Приднестровья "не станет препятствием" на пути Кишинева к вступлению в блок.

Тем временем Майя Санду еще раз подчеркнула, что Молдова намерена подписать договор о вступлении в ЕС до 2028 года.

Ранее молдавский вице-премьер, ответственный за реинтеграцию Приднестровья в республику, Валериу Киверь в Брюсселе представил европейским партнерам Стратегию возвращения Приднестровья. План, разработка которого была завершена в феврале этого года, определяет основные этапы и принципы восстановления единства страны – исключительно мирным путем.

Как сообщал OBOZ.UA, Молдова официально выйдет из состава Содружества Независимых Государств в начале апреля 2027 года. Это произойдет 8 апреля, по истечении установленного законом 12-месячного срока с момента официального уведомления о выходе из организации.

