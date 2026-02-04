Палата представителей Конгресса США проголосовала за пакет законопроектов для прекращения шатдауна: что это значит

Палата представителей США приняла пакет законов, которым было разблокировано 1,2 триллиона долларов для финансирования большинства федеральных учреждений. В частности, эти деньги обеспечат работу Пентагона, транспортной и образовательной отраслей до конца текущего финансового года.

Таким образом, шатдаун в США преодолен, но еще не окончательно, и он может продолжиться уже 13 февраля. Дело в том, что законодатели не одобрили финансирование Министерства внутренней безопасности.

Роль президента

Одобрение пакета законопроектов состоялось только благодаря трем голосам, потому чтоза него проголосовали 217 законодателей, а 214 были против. Более того, не было единодушия и среди партий: ровно по 21 республиканцу и демократу проголосовали соответственно против и за указанный пакет.

Как отмечает несколько американских вещателей, доведение законопроекта до финиша и, соответственно, преодоление шатдауна "столкнулось с некоторыми трудностями для спикера Палаты представителей Майка Джонсона", однако последний "в конце концов сумел убедить трех членов Республиканской партии проголосовать так, как надо".

Майк Джонсон заявил, что Дональд Трамп "не участвовал" в давлении на законодателей, чтобы те поддержали пакет законов и, в конце концов, преодолели шатдаун.

"Президент в этом не играл никакой роли", – сказал он.

Большая победа

"Очень важный день сегодня. Принятый законопроект – большая победа для американского народа. Вместо раздутого и расточительного монстра, полного подачек для особых интересов, нам удалось принять финансово ответственный пакет, который фактически сокращает расточительные федеральные расходы, одновременно поддерживая критически важные программы для безопасности, защиты и процветания американского народа", – этими словами прокомментировал американский президент Дональд Трамп принятие указанного закона и, соответственно, прекращение шатдауна.

Глава Белого дома уже подписал этот пакет законов.

Что дальше

Указанный пакет законов, среди прочего, обеспечит финансирование федерального правительства в течение всего финансового года, за исключением Министерства внутренней безопасности. Голосование за бюджет последнего "поставлено на двухнедельную паузу".

Таким образом, у Конгресса есть 10-дневный период для переговоров по соглашению о финансировании указанного министерства, "которое оказалось в центре политических дискуссий" после того, как федеральные агенты застрелили двух американцев в Миннеаполисе.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как в полночь в субботу, 31 января, начался частичный шатдаун в США. Новый шатдаун, приведший к частичной приостановке работы федерального правительства США, состоялся всего через 11 недель после предыдущего, побившего рекорды по продолжительности.

