В США начался частичный шатдаун: в чем причина

В США в полночь в субботу, 31 января, начался частичный шатдаун. Это произошло несмотря на то, что Сенат принял финансирование большинства государственных агентств до сентября: соответствующий законопроект еще не одобрен Палатой представителей Конгресса США.

Новый шатдаун, который привел к частичному прекращению работы федерального правительства США, состоялся лишь через 11 недель после предыдущего, побившего рекорды по продолжительности. Подробности сообщили в ВВС.

Что известно

Согласно сообщению ВВС, с начала суток 31 января федеральное правительство Соединенных Штатов частично прекратило работу, несмотря на последнее соглашение о финансировании, одобренное Сенатом США.

"Прекращение финансирования официально началось в полночь по восточному времени США в субботу, через несколько часов после того, как сенаторы согласились финансировать большинство агентств до сентября. Законопроект предусматривал отделение финансирования Министерства внутренней безопасности от более широкого пакета финансирования, что позволит законодателям утверждать расходы таких учреждений, как Пентагон и Министерство труда, пока они продолжают переговоры по политике иммиграционного контроля. Законопроект еще не одобрен Палатой представителей США, которая сейчас не работает", – указано в сообщении.

Издание добавило, что президент Дональд Трамп заключил соглашение с демократами после того, как они отказались предоставить больше финансирования иммиграционной службе из-за убийства федеральными агентами двух граждан США в Миннеаполисе. Демократы настаивали на изъятии из законопроекта финансирования Министерства внутренней безопасности (DHS) на сумму 1,2 триллиона долларов.

"Это уже второе подобное закрытие правительства за последний год и происходит лишь через 11 недель после окончания предыдущего финансового тупика, который длился 43 дня, что является самым длинным показателем в истории США. Это прекращение работы правительства в 2025 году, которое длилось с 1 октября по 14 ноября, имело значительное влияние на основные государственные услуги, включая авиаперевозки, и оставило сотни тысяч федеральных служащих без зарплат на недели", – пишет ВВС.

Впрочем, успокаивает издание граждан США, текущая остановка работы части правительства вряд ли будет столь же длительной или масштабной: заседания Палаты представителей возобновляются с понедельника, 2 февраля.

Сейчас Белый дом поручил нескольким ведомствам, включая министерства транспорта, образования и обороны, выполнить планы приостановки работы правительства.

"Работники должны явиться на работу для следующего запланированного дежурства, чтобы провести упорядоченные меры по прекращению работы. Мы надеемся, что этот перерыв будет коротким", – цитируют в ВВС служебную записку Белого дома для госагентств.

Президент Трамп призвал республиканцев, которые имеют большинство мест в Палате представителей США, проголосовать за соглашение.

Законодатели планируют использовать две недели, выделенные на голосование за финансирование Министерства здравоохранения, для переговоров по соглашению. Демократы настаивают, чтобы оно содержало новые правила для агентов иммиграционной службы.

"Нам нужно обуздать ICE и прекратить насилие (в сфере иммиграционного и таможенного контроля. – Ред.). Это означает прекращение патрулирования. Это означает требование правил, надзора и наличия судебных ордеров... Маски нужно снять, камеры должны оставаться включенными, а офицеры должны иметь видимые идентификационные знаки. Никакой тайной полиции", – очертил требования оппозиции лидер демократического меньшинства в Сенате Чак Шумер.

Как республиканские, так и демократические законодатели резко раскритиковали действия иммиграционных агентов, которые застрелили медсестру отделения интенсивной терапии Алекс Претти в Миннеаполисе в минувшие выходные.

В пятницу Министерство юстиции начало расследование относительно нарушения гражданских прав в связи со стрельбой.

