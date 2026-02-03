В США с подачи демократов расследуют применение силы федеральными службами к протестующим в Миннеаполисе

Инспектор по надзору Министерства внутренней безопасности США начал расследование относительно применения силы агентами Иммиграционной и таможенной службы во время событий в Миннеаполисе. Проверку инициировали демократы в Конгрессе на фоне жестких действий федеральных служб во время протестов и миграционных рейдов, которые происходили в последние недели.

Видео дня

Письмо с соответствующим обращением в понедельник направили законодатели в адрес генерального инспектора ведомства Джозефа Куффари. Документ оказался в распоряжении издания POLITICO и был подготовлен после ряда резонансных инцидентов в Миннесоте.

В письме демократы отметили: "Учитывая неотложность ситуации – когда общины ежедневно сталкиваются с серьезным, а иногда и смертельным вредом от тактики ICE на американских улицах – мы просим провести эту проверку в сжатые сроки и как можно скорее проинформировать Конгресс и общественность о предварительных выводах".

Реакция законодателей

Инициаторами обращения стали сенаторы от Массачусетса Элизабет Уоррен и Эд Марки вместе с членами Палаты представителей Аянной Пресли, Даном Голдманом и Лу Корреа. Они впервые потребовали провести проверку еще в июне, но нынешнее письмо стало продолжением давления на надзорные органы. К обращению присоединились еще 36 демократов из Палаты представителей и Сената.

Законодатели прямо указали на смертельные стрельбы в Миннеаполисе, во время которых погибли граждане США Рене Гуд и Алекс Претти. Именно эти случаи стали ключевыми аргументами для ускорения проверки действий федеральных агентов.

Что именно проверяют

Офис генерального инспектора сообщил, что проводит аудит процедур ICE по расследованию жалоб на чрезмерное применение силы. Цель проверки – выяснить, должным ли образом служба рассматривает такие обвинения и привлекает ли сотрудников к ответственности в соответствии с федеральными законами, политиками DHS и внутренними директивами ICE.

Законодатели также отметили, что офис инспектора регулярно не укладывается в собственные сроки. По данным отчета Счетной палаты США за январь, аудиторы часто превышают установленный срок в 397 дней для завершения проверок. Именно поэтому демократы попросили сделать это расследование приоритетным.

Шаги Белого дома

На фоне роста напряжения администрация Дональда Трампа в последнее время подала сигналы о возможном смягчении подходов к миграционному контролю. Демократы, со своей стороны, угрожали импичментом министру внутренней безопасности Кристи Ноэм и блокированием финансирования ведомства из-за агрессивной тактики.

На прошлой неделе Белый дом отозвал из Миннесоты командира пограничной службы Грегори Бовино и направил в Миннеаполис так называемого пограничного координатора Тома Гомана. После его встреч с местными демократическими лидерами Ноэм объявила, что сотрудники ICE и Таможенной и пограничной службы в городе начнут использовать бодикамеры во время операций. Это было одним из ключевых требований законодателей.

В то же время заместитель руководителя аппарата Белого дома Стивен Миллер признал, что агенты могли не придерживаться протоколов во время смертельного инцидента с Алексом Претти. Этот случай отдельно рассматривает подразделение по гражданским правам Министерства юстиции США вместе с DHS.

Несмотря на отдельные шаги навстречу, президент Трамп публично отрицает, что администрация отступает от жесткой миграционной политики. Он также продолжил публично критиковать Претти, пытаясь снизить внимание к изменению стратегии.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как федеральные агенты застрелили 37-летнего медика Алекса Джеффри Претти. В течение 5 секунд прозвучало не менее 10 выстрелов. Инцидент произошел 24 января около 9:00 утра по центральному времени. Журналисты проанализировали кадры, которые получили от очевидцев.

На записях заметно, как Претти находился рядом с группой гражданских и федеральных агентов возле автомобиля министерства внутренней безопасности. За несколько десятков секунд до стрельбы он, вероятно, снимал событие на телефон и приблизился к агентам со смартфоном в руке.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!