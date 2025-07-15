'Отсутствие результата': Уолтц оправдался, почему закрыли 'Радио Свобода' и 'Голос Америки'

Бывший советник Белого дома по вопросам нацбезопасности Майкл Уолтц заявил, что правительство президента США Дональда Трампа прекратило работу "Голоса Америки" и "Радио Свобода" из-за отсутствия "фактических результатов" и "высоких затрат". Более эффективными средствами противостояния иностранному влиянию в администрации считают искусственный интеллект, частный сектор и инновации.

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Такое заявление Уолтц сделал во вторник, 15 июля, во время слушаний в Сенате относительно его назначения на должность постоянного представителя США при ООН. "Мы полностью согласны, что должны выиграть информационную войну. Но у нас могут быть разногласия относительно лучшего способа это сделать", – сказал он.

Так он ответил на просьбу сенатора Криса Мерфи объяснить, почему Белый дом фактически свернул работу "Голоса Америки" и "Радио Свобода", прекратив финансирование Агентства глобальных медиа США (USAGM).

По словам Уолтца, это было сделано из-за отсутствия "фактических результатов", "высоких расходов" и "раздутости" этих структур.

"Я думаю, что лучший способ блокировать и бороться с нашими противниками за рубежом – это через наш удивительный частный сектор, через инновации, через то, что мы видим в нашей лидерской роли в области искусственного интеллекта и в других сферах", – сказал Волтц.

Мерфи в свою очередь указал, что частный сектор не будет бороться с пропагандой России и Китая в США и во всем мире.

По словам сенатора, это должно оставаться "важной функцией политики национальной безопасности США".

Уолтц ответил, что частный сектор якобы должен продемонстрировать "силу свободного рынка" и предпринимательства, а также показать силу Соединенных Штатов с точки зрения свободного общества.

"И я думаю, что на самом деле мы более слаженны, чем вы думаете. И то, на что мы смотрели, это на реальную эффективность. Мы ставили под сомнение именно этот инструмент, а потом президент и министр приняли решение о перераспределении ресурсов", – сказал экс-советник Трампа.

Как сообщал OBOZ.UA, в марте Трамп подписал указ о сокращении финансирования USAGM. В Белом доме заявили, что американцы больше не будут платить за радикальную пропаганду.

В РФ назвали "праздником" закрытие "Голоса Америки" и "Радио Свобода". Позже в США все же возобновили работу "Голоса Америки", однако решение по другим организациям USAGM так и не приняли.

В мае ЕС принял решение о финансировании европейского филиала "Радио Свобода" и выделил средства для поддержки вещания СМИ не только в Европе, но и в странах Центральной Азии.

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