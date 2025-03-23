Отказался выполнять приказ: в Париже во время преследования нарушителя пострадали 10 полицейских. Фото, видео

В столице Франции водитель автомобиля нарушил правила дорожного движения, а когда его пытались задержать, скрылся. За нарушителем полиция Парижа отправилась в погоню, и попала в массовое ДТП, в котором пострадали сразу 10 правоохранителей.

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Инцидент произошел около 5.45 утра в субботу, 22 марта, рассказали в профсоюзе правоохранителей. Всего в массовой аварии получили травмы 13 человек.

Началось с того, что водитель автомобиля отказался подчиниться приказу полиции остановиться. Погоня за правонарушителем проходила в трех районах города. И уже в последнем автомобиль-нарушитель столкнулся с полицейскими машинами, в результате чего пострадали 10 полицейских.

Среди пострадавших водитель и два его пассажира.

Водитель арестован, вместе с ним задержали и обоих пассажиров. Им 30, 22 и 19 лет соответственно, и только двое из них граждане Франции, рассказал начальник парижской полиции Лоран Нуньес.

Автомобиль не числился в списке угнанных. В настоящее время проводятся анализы крови, чтобы определить, находился ли водитель под влиянием наркотиков или алкоголя.

Всех пострадавших доставили в больницу – полицейских уже выписали, а вот нарушитель и его пассажиры все еще у медиков.

Как сообщал OBOZ.UA, в этот день на Буковине также произошло жуткое дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли отец и его несовершеннолетний сын. Водитель выехал за пределы дороги, где его автомобиль попал в кювет.

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Напомним, что на трассе между Днепром и Кривым Рогом легковушка столкнулась с двумя грузовиками. В результате аварии погибли два молодых человека, еще трое получили тяжелые травмы. Известно, что 19-летний водитель Dacia Logan, выполняя обгонный маневр, не справился с управлением.

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