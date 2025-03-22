На Буковине отец и несовершеннолетний сын погибли в жутком ДТП: автомобиль попал в кювет. Фото

В субботу, 22 марта, на Буковине произошло жуткое дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли отец и его несовершеннолетний сын. Водитель выехал за пределы дороги, где его автомобиль попал в кювет.

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Об этом сообщили в ГУ НП Черновицкой области. На месте аварии работают полицейские.

Сообщение о ДТП в поселке Берегомет Вижницкого района поступило в полицию утром 22 марта. На место происшествия выехали все соответствующие службы.

"Правоохранители предварительно установили, что сегодня утром, 22 марта, водитель 1969 г.р. автомобиля Volkswagen Sharan, двигаясь по поселку Берегомет в направлении Черновцов, не справился с управлением и допустил выезд транспортного средства за пределы дороги, с последующим переворачиванием в кювет", – говорится в сообщении.

К сожалению, водитель и пассажир 2010 г.р. получили несовместимые с жизнью травмы, они погибли на месте ДТП. Тела погибших правоохранители направили на проведение судебно-медицинских экспертиз.

"Решается вопрос о внесении сведений о дорожно-транспортном происшествии в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины", – отметили в полиции.

Напомним, вечером 21 марта в Полтавской области произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием Ford Transit и Volkswagen. В результате аварии погибли четыре человека. Причины и обстоятельства ДТП выясняются следствием.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 17 марта на трассе между Днепром и Кривым Рогом легковушка столкнулась с двумя грузовиками. В результате аварии погибли два молодых человека, еще трое получили тяжелые травмы. Известно, что 19-летний водитель Dacia Logan, выполняя обгонный маневр, не справился с управлением.

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