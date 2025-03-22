На Полтавщине произошло серьезное ДТП: погибли четыре человека. Фото с места

Вечером 21 марта в Полтавской области произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием Ford Transit и Volkswagen. В результате аварии погибло четверо людей.

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Причины и обстоятельства ДТП выясняет следствие. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Полтавской области.

Дорожно-транспортное происшествие произошло около 18.40 между селами Бондари и Харсики Чернухинской территориальной громады Лубенского района. По информации правоохранителей, столкнулись автомобиль Ford Transit под управлением 65-летнего водителя и автомобиль Volkswagen, за рулем которого находился 24-летний водитель.

В результате ДТП водитель Ford Transit, его 63-летняя пассажирка, а также 16-летний пассажир Volkswagen получили телесные повреждения, от которых скончались на месте происшествия. От полученных телесных повреждений также скончался водитель Volkswagen. Мужчина умер в карете скорой медицинской помощи по дороге в медицинское учреждение.

На месте происшествия работают следователи Главного управления полиции Полтавщины, следственно-оперативная группа полиции Лубенского района и специалисты-криминалисты. По данному факту следственным подразделением полиции под процессуальным руководством Полтавской областной прокуратуры сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по части 3 статьи 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель нескольких человек).

Напомним, в ночь на 17 марта на трассе между Днепром и Кривым Рогом легковушка столкнулась с двумя грузовиками. В результате аварии погибли два молодых человека, еще трое получили тяжелые травмы.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве будут судить водителя Tesla Model 3, которая, по информации следствия, совершила смертельную аварию в состоянии алкогольного опьянения. В результате ДТП погибли два человека.

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