Орбана почти единогласно переизбрали председателем партии "Фидес", несмотря на поражение на выборах

Бывший премьер-министр Венгрии Виктор Орбан переизбран президентом партии "Фидес". Это произошло в субботу, 13 июня, во время 32-го учредительного съезда партии в Будапеште.

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Конкурентов у экс-главы правительства не было. Об этом пишет издание Portfolio.

На съезде партии его кандидатуру в ходе тайного голосования не поддержали лишь восемь представителей "Фидеса". Голоса "за" отдали 729 из 737 делегатов.

К слову, Орбан признал ответственность за поражение на апрельских выборах в Венгрии и заявил, что теперь политической силе придется работать в оппозиции и готовиться к возвращению во власть.

Также на съезде были определены четыре вице-президента "Фидеса": это женщина-политик Кинга Галь и ее коллеги-мужчины Янош Бока, Альпар Гепарос и Балинт Крейчи.

Также участники внесли изменения в устав партии. Согласно им, система избирательных округов и должность регионального директора будут отменены, а организационная структура партии в будущем будет согласована со структурой местного самоуправления. Кроме того, в "Фидесе" создадут группы по вопросам населенных пунктов и комитеты округов, а количество членов национального президиума увеличится до 28.

Напомним: Виктор Орбан был президентом партии "Фидес" с 1993 по 2000-го, а затем непрерывно с 2003 года. В последний раз его переизбирали на эту должность в ноябре 2023 года.

Как ранее писал OBOZ.UA:

– Администрация президента США Дональда Трампа готовит "план спасения" бывшего венгерского премьер-министра Виктора Орбана. Вашингтон, вероятно, будет лоббировать предоставление скандальному политику высокой должности в Организации Объединенных Наций – ради иммунитета, который должен защитить от судебных преследований.

– Премьер страны Петер Мадьяр заявил, что приближенные к Орбану олигархи уже выводят десятки миллиардов форинтов в Объединенные Арабские Эмираты, США и Уругвай, а также продают медиаактивы и готовятся к выезду из Венгрии. По его словам, налоговая служба приостановила часть крупных транзакций из-за подозрений в отмывании средств.

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