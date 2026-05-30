У Трампа хотят дать Орбану высокую должность в ООН, чтобы защитить от судебных преследований – медиа

Администрация президента США Дональда Трампа готовит "план спасения" бывшего венгерского премьер-министра Виктора Орбана. Вашингтон, вероятно, будет лоббировать предоставление скандальному политику высокой должности в Организации Объединенных Наций – ради иммунитета, который должен защитить от судебных преследований.

Об этом узнали расследователи VSquare. Проект ссылается на информацию от многочисленных источников – иностранных и венгерских, каждый из которых имеет отношение к дипломатической работе.

Что задумали у Трампа

Этот сценарий "исходит из кругов американской MAGA", заявили журналисты. Идея, очевидно, не сводится к какой-то конкретной должности – это второстепенный и по большей части неважный момент. Главным фактором является наличие соответствующих привилегий, а именно дипломатического иммунитета должностного лица ООН.

Один из собеседников заявил, что в этом вопросе Орбан может рассчитывать не только на Соединенные Штаты и своего друга Трампа. Поддержать бывшего премьера может и Хавьер Милей, президент Аргентины. Последний (как и вице-президент США Джей Ди Вэнс) посещал его в Будапеште перед апрельскими парламентскими выборами.

"Эта деталь важна, поскольку гонка за место генерального секретаря ООН после Антониу Гутерриша уже началась, а нынешним фаворитом является Рафаэль Гросси, председатель Международного агентства по атомной энергии – аргентинец", – обратили внимание расследователи.

Какой иммунитет получают сотрудники Организации Объединенных Наций

Согласно Конвенции ООН о привилегиях и иммунитетах от 1946 года, только генеральный секретарь, его заместители и помощники получают полный иммунитет, эквивалентный иммунитету посла. Это защита практически от всех юридических процессов, включая уголовное преследование, для самого чиновника его жены/мужа и несовершеннолетних детей.

Руководители специализированных учреждений также имеют полный дипимунитет согласно конвенции. Но должностные лица ООН низшего ранга пользуются более узким функциональным иммунитетом: защита от судебного преследования распространяется только на действия, совершенные в их официальной роли, но не на действия, совершенные до или вне работы в ООН.

Орбан может переехать в США?

В VSquare заявили, что перспектива иммунитета – не единственная нить, за которую могут потянуть.

Известно, что Орбан этим летом намерен поехать в Соединенные Штаты, чтобы посетить Чемпионат мира по футболу. Кстати, дочь Орбана Рагель и зять Иштван Тиборч уже переехали жить в Нью-Йорк.

Источники, близкие к бывшему премьер-министру, сообщили, что "если политическая почва в Будапеште станет слишком горячей, Орбан может остаться в Америке Трампа на значительно более долгое, чем футбольный матч, время".

В таком случае работа в ООН была бы действительно выгодной для политика, ведь ему не пришлось бы просить политического убежища, чтобы избежать экстрадиции из США.

Журналисты укололи Орбана: они отметили, что план предоставления ему работы в ООН еще очень предварительный "и существует много способов, как его можно сорвать – например, если он станет публичным слишком рано". Именно это и сделали расследователи, разгласив возможный замысел Вашингтона.

– 20 мая новая правящая партия Венгрии "Тиса" внесла в парламент поправки в Конституцию, которые позволят главам правительства занимать должность максимум восемь лет. Фактически такие изменения запретят экс-премьеу Виктору Орбану снова баллотироваться на должность.

– Премьер страны Петер Мадьяр заявил, что приближенные к Орбану олигархи уже выводят десятки миллиардов форинтов в Объединенные Арабские Эмираты, США и Уругвай, а также продают медиаактивы и готовятся к выезду из Венгрии. По его словам, налоговая служба приостановила часть крупных транзакций из-за подозрений в отмывании средств.

