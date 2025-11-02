'Опять идут на Москву?' Вблизи побережья Эстонии зафиксировали российский катер под флагом ЧВК 'Вагнер'. Видео

В воскресенье, 2 ноября вблизи побережья Эстонии был зафиксирован катер страны-оккупанта. Он шел под флагом скандальной российской ЧВК "Вагнер".

Об этом сообщило Министерство иностранных дел Эстонии в соцсети Х. В дипведомстве также задали довольно риторический вопрос относительно этого инцидента, отметив, что"наверняка они снова идут на Москву".

"Вагнер" снова движется на Москву, или на этот раз начнет с Санкт-Петербурга? Трудно сказать. С нашей стороны выглядит, будто они уже аннексировали российскую пограничную службу. Кто знает..." – говорится в сообщении дипломатического учреждения.

Ведомство также обратилось в российский МИД за официальным объяснением этой ситуации.

В конце октября украинские правоохранители в рамках международной спецоперации "Мстители-2" идентифицировали более 600 боевиков частных военных компаний "Вагнер" и "Редут". Они причастны к военным действиям и преступлениям против гражданского населения.

Ранее сообщалось о том, что Эстония четко заявила о своей готовности защищать воздушное пространство от любых угроз, включая российские провокации. Министр иностранных дел страны Маргус Тсахкна подтвердил, что Таллинн не только рассматривает такие действия как возможные, но и готов применять вооруженные средства в случае нарушения государственной границы.

Как сообщал OBOZ.UA, правительство Эстонии инициировало консультации в соответствии с 4-й статьей НАТО после того, как три российских истребителя МиГ-31 нарушили воздушное пространство страны над Финским заливом. Эта статья предусматривает возможность любого государства-члена блока инициировать обсуждение ситуации внутри Альянса, однако не означает автоматического военного ответа.

